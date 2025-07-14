Станкович объяснил свою эмоциональность во время матчей

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович заявил, что никогда не будет статуей на скамейке запасных.
– В прошлом сезоне вы получили 6 желтых карточек в Мир РПЛ, 5 и 1 красную – в Фонбет Кубке России. Судейство в России – проблема для вас?
– Без комментариев.
– Тем не менее: вы один из самых эмоциональных тренеров лиги. Это вам мешает?
– Бывает, и я могу это признать после матча. Но это то, как я проживаю игру, в такие моменты я абсолютно искренен. Я не умею по-другому. Я никогда не буду статуей на скамейке.
– Сколько вам нужно времени, чтобы остыть после игры?
– Ночь. Но это очень длинная ночь.
- 46-летний Станкович возглавил красно-белых перед сезоном-2024/25.
- Его контракт с клубом изначально был рассчитан на два года, но затем был продлен до лета 2027 года.
- До «Спартака» Станкович был главным тренером в «Ференцвароше», «Сампдории» и «Црвене Звезде», помощником в «Удинезе» и «Интере».
Источник: Спортс''