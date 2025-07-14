В «Спартаке» прокомментировали будущее Угальде

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев сказал, что нынешние предложения по трансферу форварда Манфреда Угальде не устраивают клуб.
– Есть ли предложение по Угальде?
– Этим игроком интересуются, это лучший бомбардир чемпионата России. Но предложения, которое устроит клуб, не было.
- 23-летний Угальде провел в прошедшем сезоне 36 матчей за «Спартак», забил 18 голов, отдал 6 передач.
- Он стал лучшим бомбардиром минувшего чемпионата России с 17 голами.
- Контракт костариканца со «Спартаком» рассчитан до лета 2028 года.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.
Источник: «Матч ТВ»