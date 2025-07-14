В «Спартаке» прокомментировали будущее Угальде

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев сказал, что нынешние предложения по трансферу форварда Манфреда Угальде не устраивают клуб.

– Есть ли предложение по Угальде?

– Этим игроком интересуются, это лучший бомбардир чемпионата России. Но предложения, которое устроит клуб, не было.