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В «Спартаке» прокомментировали будущее Угальде

Сегодня, 08:08
1

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев сказал, что нынешние предложения по трансферу форварда Манфреда Угальде не устраивают клуб.

– Есть ли предложение по Угальде?

– Этим игроком интересуются, это лучший бомбардир чемпионата России. Но предложения, которое устроит клуб, не было.

  • 23-летний Угальде провел в прошедшем сезоне 36 матчей за «Спартак», забил 18 голов, отдал 6 передач.
  • Он стал лучшим бомбардиром минувшего чемпионата России с 17 голами.
  • Контракт костариканца со «Спартаком» рассчитан до лета 2028 года.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Угальде Манфред
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Комментарии (1)
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SLADE2019
1752470135
Зная их интуицию, посоветовал бы брать то, что сейчас предлагают. И чтобы времени побольше было на приобретение замены.
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