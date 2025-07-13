Мостовой раскритиковал руководство «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой недоволен работой клуба в летнее трансферное окно.
«Спартак» может купить 7 игроков и продать еще 7. Проблема ли это для клуба? Для клуба и его болельщиков это проблема, а для футболистов – нет. Они пришли, заработали и ушли.
Кто-то назовет мне хоть приблизительно основной состав «Спартака», который был 2 года назад? Поверьте, 9 из 10 человек не угадают. Кто-то назовет мне людей, которые занимаются трансферами? Никто не вспомнит их фамилий. За последние 5 лет сколько спортивных директоров, генеральных директоров, селекционеров сменилось... И все приходят с лозунгами: «Мы сейчас сделаем это, то, другое, иное!». А потом заработают, в карман положат и улетят. И все», – сказал Мостовой.
- «Спартак» этим летом подписал лишь одного футболиста – нападающего Антона Заболотного.
- Команду при этом покинули Антон Зиньковский, Михаил Игнатов, Павел Маслов и Миенти Абена.
Источник: «Спорт-Экспресс»