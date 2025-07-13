Директор «Спартака» – о трансферах: «Серьезных игроков привести не получается»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о работе клуба в летнее трансферное окно.

«Пока те трансферы, которые планировались, не сложились. Конечно, хочется большего. Если это касается иностранцев, это сложно сделать. Некоторые ждут предложения от команд, которые участвуют в еврокубках. Серьeзных игроков привести не получается», – сказал Малышев.