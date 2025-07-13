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  • Директор «Спартака» – о трансферах: «Серьезных игроков привести не получается»

Директор «Спартака» – о трансферах: «Серьезных игроков привести не получается»

Вчера, 21:32
6

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о работе клуба в летнее трансферное окно.

«Пока те трансферы, которые планировались, не сложились. Конечно, хочется большего. Если это касается иностранцев, это сложно сделать. Некоторые ждут предложения от команд, которые участвуют в еврокубках. Серьeзных игроков привести не получается», – сказал Малышев.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак
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Комментарии (6)
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Цугундeр
1752432180
Весёлых везите,хотя,куда уж дальше-то..веселиться..)
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timon2401
1752432195
Ну тут наверное зависит от спортивного директора и количества денег..если со вторым по информации вроде все более менее, то вот с первым видимо проблемы
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fakeid
1752432304
одних трансвеститов подписывают, как завещал дезеув. один только мангаш чего стоит!
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Интерес
1752433048
Такое ощущение, что поведал всем о том, что "вакансии должны быть заполнены в обязательном порядке".Иначе, мол,премии не дадут и бюджет сократят в следующий раз.
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Инсаров
1752433121
Привели несерьёзного Зе Болотного.
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БАЗАРА НЕТ
1752440359
Типа на десятое место не выше и без обид сказал Малышев)
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