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  • 25-миллионный новичок «Зенита» дал первый комментарий после перехода в клуб

25-миллионный новичок «Зенита» дал первый комментарий после перехода в клуб

Вчера, 20:50
4

Жерсон поделился впечатлениями от перехода в «Зенит».

  • Бразильский полузащитник сегодня подписал контракт с петербургским клубом до 2030 года.
  • Сумма трансфера составила 25 млн евро.

– Жерсон, мы очень рады вас приветствовать в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». С какими чувствами вы переходите в «Зенит»?

– С хорошими чувствами! Я очень заряжен, хочу поскорее выйти на поле и присоединиться к команде. Надеюсь, что мы быстро найдем взаимопонимание с моими новыми партнерами по команде и вместе проведем отличный сезон.

– Мы представили вас в образе и в роли джокера. Скажите, пожалуйста, как в целом это прозвище у вас появилось? Почему вы джокер?

– Благодаря моему тренеру, которого звали Джорджио Хесус, это он мне дал такое прозвище. На самом деле у этого слова много значений. Как и моих ролей и задач на поле.

– Скажите, до перехода в «Зенит» кого-то из нашей команды вы знали? Может быть, общались с кем-то из тренеров или игроков?

– Да, я уже раньше общался с Халком, также Нино – мой хороший товарищ. Я обсуждал свой переход с Малкомом и Клаудиньо, и все эти ребята рассказывали о «Зените» только хорошее. Так я и подписал контракт.

– Расскажите, пожалуйста, почему вы выбрали девятый игровой номер? Он что-то особенное значит для вас?

– Нет, никакого особенного смысла или значения для меня в этом номере не было. Я просто посоветовался с друзьями, с семьей и остановился на нем.

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Жерсон
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Комментарии (4)
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1752429412
Весь вопрос в том через сколько времени он захочет домой
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fakeid
1752430859
пц, как поганая фламинга облажалась, не продав нам его зимой за хер знает сколько денег. и тут же (зимой) переподписали с ним контракт, снизив отступные с 200 лямов до 25 (спасибо агентам), чем зенит молниеносно воспользовался. руководство фламинги явно имеет что-то общее с тарасофским. такие же дауны тупые))
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