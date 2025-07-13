25-миллионный новичок «Зенита» дал первый комментарий после перехода в клуб

Жерсон поделился впечатлениями от перехода в «Зенит».

Бразильский полузащитник сегодня подписал контракт с петербургским клубом до 2030 года.

Сумма трансфера составила 25 млн евро.

– Жерсон, мы очень рады вас приветствовать в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». С какими чувствами вы переходите в «Зенит»?

– С хорошими чувствами! Я очень заряжен, хочу поскорее выйти на поле и присоединиться к команде. Надеюсь, что мы быстро найдем взаимопонимание с моими новыми партнерами по команде и вместе проведем отличный сезон.

– Мы представили вас в образе и в роли джокера. Скажите, пожалуйста, как в целом это прозвище у вас появилось? Почему вы джокер?

– Благодаря моему тренеру, которого звали Джорджио Хесус, это он мне дал такое прозвище. На самом деле у этого слова много значений. Как и моих ролей и задач на поле.

– Скажите, до перехода в «Зенит» кого-то из нашей команды вы знали? Может быть, общались с кем-то из тренеров или игроков?

– Да, я уже раньше общался с Халком, также Нино – мой хороший товарищ. Я обсуждал свой переход с Малкомом и Клаудиньо, и все эти ребята рассказывали о «Зените» только хорошее. Так я и подписал контракт.

– Расскажите, пожалуйста, почему вы выбрали девятый игровой номер? Он что-то особенное значит для вас?

– Нет, никакого особенного смысла или значения для меня в этом номере не было. Я просто посоветовался с друзьями, с семьей и остановился на нем.