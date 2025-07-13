В «Спартаке» высказались о возможном уходе Барко

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев отреагировал на информацию о возможном уходе из клуба Эсекьеля Барко.

– Много слухов, что Барко может уехать из-за тяжелого семейного положения. Какова вероятность, что он покинет Спартак?

– Личную жизнь обсуждать я не хочу. Вы видели его сегодня на поле, он сыграл 90 минут. Эсекьель является важным игроком для нас, у него контракт, и он прекрасный футболист. Мы на него очень рассчитываем.