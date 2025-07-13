Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Канчельскис оценил возможность нового переноса 100-летия «Зенита»

Канчельскис оценил возможность нового переноса 100-летия «Зенита»

Вчера, 17:07
14

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис высказался о решении «Зенита» перенести юбилейный сезон.

«Если «Зенит» не выиграет РПЛ и в этот раз, то снова перенесет столетие. Я в этом не сомневаюсь. Он будет переносить столетие, пока снова не выиграет РПЛ. Не выиграет его в ближайшие пять лет, значит пять раз подряд перенесет.

Один раз он это сделал, ему ничего не мешает повторить это. Смешно, что клуб пошел на такой шаг, но он будет готов повторить его еще раз. Я в этом не сомневаюсь», – сказал Канчельскис.

  • «Зенит» официально праздновал 100-летие 25 мая.
  • Клуб решил сделать юбилейным не прошедший сезон, а следующий.
  • В 2025 году «Зенит» не выиграл трофеев, кроме Зимнего Кубка РПЛ.

Еще по теме:
Радимов назвал незаменимого игрока «Зенита»: «Был куплен на сдачу»
Губерниев прокомментировал возможное возвращение Малкома в «Зенит» 2
Кассьерра высказался о возможном уходе из «Зенита»
Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Динамо Бр Зенит Канчельскис Андрей
Рекомендуем
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Дубина
1752417333
Он будет переносить столетие, пока снова не выиграет РПЛ. Не выиграет его в ближайшие пять лет, значит пять раз подряд перенесет. Оно и ежу ясно! Просто позор! Помойка.ФФФФся страна смеется с дыряво-юбилейных)) Аха-ха-ха-ха!! ЗПРФ!!!
Ответить
alll-333
1752419272
Свежая мысль...
Ответить
Странник 09
1752419459
Не ожидал что Андрюша подаст газовикам идею о пятилетним переносе юбилея, теперь митрофанов будет продвигать все это через РФС
Ответить
АЛЕКС 58
1752420051
А на неугодные клубы будут заводить липовые уголовные дела. Начало положено,все молча проглотили возвращение газовика пухового.
Ответить
Иван Петров 1986
1752420357
Ну позор блохастым ! ! !
Ответить
VVM1964
1752421411
Клоуны !!! Все ржут над ними - ВСЯ СТРАНА !!! ЗПРФ!!!...
Ответить
Этот чудный мир
1752423048
Ай да Канчельскис Урыл Зенит по полной .Ждем ответ от Зенита. Что они делать будут---смешают с гавном Канчельскиса или все таки перестанут х.ерней заниматься, в виде переноса своего столетия. ПЫ.СЫ. Бомба , слово х.ерней это не мат.И слово гавно тоже не мат.А то вы задолбали уже по всяким мелким поводам, где вам мат почудился --- банить всех подряд. ПЫ.ПЫ.СЫ Слово задолбали тоже не мат.
Ответить
S 1922
1752424639
Позорное болото
Ответить
Cleaner
1752426433
Канчельскис знает жуликоватую сущность Зенита! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
да помойка, да позор
1752429691
ну и что такого, пусть все ржут, а мы как были помойкой так ими и остались, будем переносить столько, сколько миша будет жить
Ответить
Главные новости
ФотоТрамп вручил медаль Сафонову
01:18
2
ФотоНазван лучший игрок клубного чемпионата мира
01:07
1
Мареска прокомментировал победу «Челси» на клубном ЧМ
01:02
Радимов назвал незаменимого игрока «Зенита»: «Был куплен на сдачу»
00:50
ФотоЛуис Энрике схватил за горло игрока «Челси» после финала клубного ЧМ
00:31
6
⚡ Клубный ЧМ. «Челси» в финале разгромил «ПСЖ» (3:0)
00:13
23
Губерниев прокомментировал возможное возвращение Малкома в «Зенит»
Вчера, 23:47
2
Мостовой раскритиковал руководство «Спартака»
Вчера, 23:12
4
Канчельскис назвал настоящую народную команду – это не «Спартак»
Вчера, 22:34
2
Семак отреагировал на информацию об уходе Соболева в «Оренбург»
Вчера, 22:17
4
Все новости
Все новости
Губерниев прокомментировал возможное возвращение Малкома в «Зенит»
Вчера, 23:47
2
Кассьерра высказался о возможном уходе из «Зенита»
Вчера, 23:20
Мостовой раскритиковал руководство «Спартака»
Вчера, 23:12
4
Семак оценил победу «Зенита» со счетом 7:1
Вчера, 22:50
Канчельскис назвал настоящую народную команду – это не «Спартак»
Вчера, 22:34
1
Семак отреагировал на информацию об уходе Соболева в «Оренбург»
Вчера, 22:17
4
Реакция Семака на 25-миллионный трансфер «Зенита»
Вчера, 21:56
5
ВидеоЗаболотный обратился к болельщикам «Спартака»
Вчера, 21:50
3
Директор «Спартака» – о трансферах: «Серьезных игроков привести не получается»
Вчера, 21:32
6
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Войводину» (7:1), три игрока сделали по дублю
Вчера, 21:27
26
Черчесов оценил игру ЦСКА при Челестини
Вчера, 21:17
1
25-миллионный новичок «Зенита» дал первый комментарий после перехода в клуб
Вчера, 20:50
4
В «Спартаке» высказались о возможном уходе Барко
Вчера, 20:29
4
ВидеоГлушенков исполнил «сухой лист» в матче «Зенита» с «Войводиной»
Вчера, 20:19
12
Еще один бразилец задумался о переходе в «Зенит»
Вчера, 20:10
11
Гендиректор «Спартака» объяснил, почему в команду не перешли Осипенко, Комличенко и Сергеев
Вчера, 19:46
7
Видео«Зенит» эффектно презентовал Жерсона
Вчера, 19:33
19
Защитник ЦСКА – о победах в Кубке и Суперкубке России: «Теперь нас все боятся»
Вчера, 19:31
2
Медведев двумя словами рассказал о медосмотре Жерсона в «Зените»
Вчера, 19:14
3
Червиченко сказал, что его удивило в матче «Краснодар» – ЦСКА
Вчера, 19:07
2
ВидеоАкинфеев ввел новую традицию в ЦСКА
Вчера, 18:40
6
«Фламенго» увеличил предложение по Барко
Вчера, 18:14
17
Сергеев прокомментировал интерес от «Спартака»
Вчера, 18:00
5
Президент РФС прокомментировал драку Смолова в кафе
Вчера, 17:45
2
Канчельскис оценил возможность нового переноса 100-летия «Зенита»
Вчера, 17:07
14
Стало известно, какую зарплату предлагают Самошникову в «Спартаке»
Вчера, 16:45
3
Мостовой объяснил второе поражение «Краснодара» в Суперкубке: «Во главе команды нефутбольный человек»
Вчера, 16:17
18
Агент назвал причину, из-за которой Нино мог бы уйти из «Зенита»
Вчера, 15:53
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 