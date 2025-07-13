Канчельскис оценил возможность нового переноса 100-летия «Зенита»

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис высказался о решении «Зенита» перенести юбилейный сезон.

«Если «Зенит» не выиграет РПЛ и в этот раз, то снова перенесет столетие. Я в этом не сомневаюсь. Он будет переносить столетие, пока снова не выиграет РПЛ. Не выиграет его в ближайшие пять лет, значит пять раз подряд перенесет.

Один раз он это сделал, ему ничего не мешает повторить это. Смешно, что клуб пошел на такой шаг, но он будет готов повторить его еще раз. Я в этом не сомневаюсь», – сказал Канчельскис.