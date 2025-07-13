Стало известно, какую зарплату предлагают Самошникову в «Спартаке»

«Спартак» предлагает защитнику Илье Самошникову зарплату в размере примерно 1,5 миллиона евро за сезон в случае перехода из «Локомотива». Переговорный процесс между сторонами продолжается.

По данным журналиста Ивана Карпова, интерес к игроку может проявить «Зенит». «Спартак» намерен выкупить Самошникова за 4-4,5 миллиона евро и подписать с ним контракт на 3 года.

27-летний Самошников в прошлом сезоне провел за «Локомотив» 33 матча, забил 4 гола, отдал 4 передачи.

Его контракт с красно-зелеными рассчитан до 31 мая 2027 года.