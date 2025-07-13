«Ростов» подпишет двух игроков ЦСКА

«Ростов» выкупит у ЦСКА левого защитника Максима Жукова за 5 миллионов рублей и возьмет в аренду атакующего хавбека Алексанра Вакулича. У ростовчан будет опция выкупа полузащитника за 15 миллионов рублей.

За достижения обоих игроков предусмотрены бонусы для ЦСКА до 30 миллионов рублей.

Жуков подпишет с «Ростовом» 5-летний контракт. Соглашение клуба с Вакуличем будет рассчитано на тот же срок, если ростовчане решат выкупить игрока.

Опция обратного выкупа для ЦСКА по обоим игрокам составляет 50 миллионов рублей. Также москвичи получат 20% от перепродажи футболистов за вычетом расходов на них ростовчан к моменту ухода.