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Ямаль назвал свои цели в футболе по случаю 18-летия

Вчера, 15:04
1

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль заявил, что нацелен на победы в Лиге чемпионов и на чемпионате мира.

«В 18 я хотел бы получать то же, что и в 16, и в 17, плюс трофеев, которых мне не хватает – Лиги чемпионов и, конечно, чемпионата мира. Мой характер говорит, что я должен выходить и побеждать.

Я не слишком много об этом думаю, у меня еще много лет впереди. Но хочу побеждать сейчас и отдавать все силы ради этого.

Нашим болельщикам скажу, что мы в игре, мы будем бороться. Мы, несомненно, вернем Лигу чемпионов домой, и я собираюсь еще и за кубком мира», – сказал Ямаль.

  • Сегодня футболисту исполнилось 18 лет.
  • У него запланирована вечеринка на Ибице.
  • Ранее Ямаль в честь праздника купил цепь со своими инициалами за примерно 400 тысяч долларов.

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Источник: страница «Барселоны» в соцсети X
Испания. Примера Лига чемпионов Барселона Испания Ямаль Ламин
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Комментарии (1)
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Этот чудный мир
1752424930
И еще помолись Богу чтобы не было травм.На многие месяцы ломающие любые цели и планы.
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