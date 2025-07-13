Ямаль назвал свои цели в футболе по случаю 18-летия

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль заявил, что нацелен на победы в Лиге чемпионов и на чемпионате мира.

«В 18 я хотел бы получать то же, что и в 16, и в 17, плюс трофеев, которых мне не хватает – Лиги чемпионов и, конечно, чемпионата мира. Мой характер говорит, что я должен выходить и побеждать.

Я не слишком много об этом думаю, у меня еще много лет впереди. Но хочу побеждать сейчас и отдавать все силы ради этого.

Нашим болельщикам скажу, что мы в игре, мы будем бороться. Мы, несомненно, вернем Лигу чемпионов домой, и я собираюсь еще и за кубком мира», – сказал Ямаль.