Стала известна причина задержки трансфера Садулаева в ЦСКА

ЦСКА согласовал с «Ахматом» стоимость трансфера вингера Лечи Садулаева, но пока не может договориться о сроках платежей.
Красно-синие хотят купить игрока за 7 миллионов евро + 1 миллион бонусами. Москвичи намерены выплачивать эту сумму в течение двух с половиной лет, а грозненцы хотт получить ее за год.
Пока по этому вопросу прогресса нет, и ЦСКА прорабатывает альтернативные варианты.
- В минувшем сезоне вингер провел за «Ахмат» 35 матчей, забил 3 гола, отдал 4 передачи.
- На счету 25-летнего Садулаева 8 игр за сборную России, в которых он отметился 1 голом и 3 ассистами.