Стала известна причина задержки трансфера Садулаева в ЦСКА

ЦСКА согласовал с «Ахматом» стоимость трансфера вингера Лечи Садулаева, но пока не может договориться о сроках платежей.

Красно-синие хотят купить игрока за 7 миллионов евро + 1 миллион бонусами. Москвичи намерены выплачивать эту сумму в течение двух с половиной лет, а грозненцы хотт получить ее за год.

Пока по этому вопросу прогресса нет, и ЦСКА прорабатывает альтернативные варианты.