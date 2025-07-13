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  • Стала известна причина задержки трансфера Садулаева в ЦСКА

Стала известна причина задержки трансфера Садулаева в ЦСКА

Вчера, 14:41
6

ЦСКА согласовал с «Ахматом» стоимость трансфера вингера Лечи Садулаева, но пока не может договориться о сроках платежей.

Красно-синие хотят купить игрока за 7 миллионов евро + 1 миллион бонусами. Москвичи намерены выплачивать эту сумму в течение двух с половиной лет, а грозненцы хотт получить ее за год.

Пока по этому вопросу прогресса нет, и ЦСКА прорабатывает альтернативные варианты.

  • В минувшем сезоне вингер провел за «Ахмат» 35 матчей, забил 3 гола, отдал 4 передачи.
  • На счету 25-летнего Садулаева 8 игр за сборную России, в которых он отметился 1 голом и 3 ассистами.

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Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Ахмат ЦСКА Садулаев Лечи
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Комментарии (6)
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boris63
1752407768
Зачем он нужен, среднего уровня игрок, хватает бестолкового бегунка Мусаева.
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Блямба
1752408236
Быки за трёху армяна не могут сбагрить в Европу,а тут абрека резвого за семь купляют.. Это же пятьсот млионновТЫЩ пенсий НЬЮЛАЙФА))))
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andrei-sarap-yandex
1752408817
копия БАКАЕВА когда перешёл в ЗЕНИТ...потом потух....техничный как БАКАЕВ
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...уефан
1752409513
...а он им, точно нужен?...
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jerry093
1752411348
7 лямов!??!!?!?!? ахахахахаахахахаах идите на ###!!!!!!!!!!!!!!!!
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1752423080
8 млн не пойми за кого)))35 игр,7 полезных действий...Мега игрок...ЦСКА уже купило вечно ошибающегося кадырова,зачем превращать армейский клуб в не пойми что.Бабаевщина какая то...
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