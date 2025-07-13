«Рубин» продлил контракт с Даку

«Рубин» подписал новый контракт с нападающим Мирлиндом Даку. Соглашение рассчитано до лета 2029 года.

По данным телеграм-канала Sport Baza, Даку будет получать в «Рубине» зарплату в размере 2 миллионов евро в год и ежегодный подписной бонус в 1,5 миллиона евро, не считая других бонусов за различные достижения.

Сумма отступных за футболиста по новому контракут составит 10 миллионов евро.

27-летний Даку в минувшем сезоне провел за казанцев 29 матчей, забил 15 голов, отдал 8 передач.

Прежнее соглашение «Рубина» с албанцем было рассчитано до лета 2026 года.