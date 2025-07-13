Дивеев оценил состав ЦСКА для борьбы за чемпионство

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о возможности его команды поучаствовать в борьбе за победу в РПЛ.

– Можешь дать прогноз на топ‑3 сезона?

– Мы будем готовиться от игры к игре, а как будет – это потом. Мы очень хотим чемпионства. Мы знаем качество игроков и тренерского штаба. Мы это можем, главное, чтобы все в клубе этого хотели.

– Как работа с новым тренером?

– Я был удивлен, что Марко Николич ушел. Не могу говорить, как было на самом деле, потому что не знаю правды. Я в ЦСКА шесть лет, при мне поменялось немало тренеров. У каждого есть свои задачи, свои прихоти. У нас одна цель – мы должны выиграть.

– Твое отношение поменялось к Николичу после его ухода?

– Нет.

– Как считаешь, какие позиции можно усилить?

– Центральный защитник [смеется]. У нас очень хорошая линия в центре обороны. Каждый сможет остановить того же Кордобу. Я от себя сказал, что мы с ним справились.

– Какую роль в мощи обороны сыграл Алексей Березуцкий?

– Это человек с огромным опытом. Его советы, которые он мне говорит, я с ними больше соглашусь. Большинство игроков согласны с ним.

– У игроков ЦСКА есть вера в Челестини?

– Да. Возможно, не осуществились некоторые трансферы. Но мы с этим составом готовы бороться за чемпионство.