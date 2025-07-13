Канчельскис объяснил, почему российские футболисты не соглашаются уезжать в Европу

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис считает, что российские игроки привыкли к домашним условиям.

«В РПЛ есть игроки, которые не затеряются в Европе. Правда, они сидят в домашних условиях и ждут больших контрактов от клубов и гарантированного места в стартовом составе. В Европе такого нет, а у нас – пожалуйста. Поэтому мало кто из наших соглашается туда уезжать», – сказал Канчельскис.