Канчельскис объяснил, почему российские футболисты не соглашаются уезжать в Европу

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис считает, что российские игроки привыкли к домашним условиям.
«В РПЛ есть игроки, которые не затеряются в Европе. Правда, они сидят в домашних условиях и ждут больших контрактов от клубов и гарантированного места в стартовом составе. В Европе такого нет, а у нас – пожалуйста. Поэтому мало кто из наших соглашается туда уезжать», – сказал Канчельскис.
- Канчельскис во время игровой карьеры выступал за границей с 1991 по 2003 годы.
- В топ-5 европейских лиг сейчас выступают три россиянина: Матвей Сафонов («ПСЖ»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад»), Александр Головин («Монако»).
Источник: «Евро-Футбол.Ру»