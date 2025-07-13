Агент сказал, за какую сумму «Зенит» сможет продать Вендела

Футбольный менеджер Алексей Сафонов высказался о возможном уходе полузащитника Вендела из «Зенита».

‎– Реально ли «Зениту» продать Вендела за 20 миллионов евро?

– Я где-то читал, что «Зенит» хочет 30 миллионов. За 20, думаю, реально. Двадцатку дадут. По поводу 30-ти сомневаюсь.

– Как думаете, возможен ли здесь кейс Бителло: Венделу не найдут покупателя и он продолжит играть в «Зените»?

– Если не найдут вариант, то они же не будут отказываться от него. Игрок дорогостоящий.

– Как считаете, отказ Вендела приезжать в Петербург понижают его шансы на уход? Ведь он не играет и не показывает себя.

– Какие бы у них не были прибамбасы, Вендел – игрок высочайшего уровня, поэтому он быстро наберет форму. В первой игре может на легкости вообще выдать. Понятно, что есть определенные моменты в подготовке игроков. Конечно, когда берешь таких футболистов, нужно понимать, что у них своеобразный характер.