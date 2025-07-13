Агент сказал, за какую сумму «Зенит» сможет продать Вендела

Футбольный менеджер Алексей Сафонов высказался о возможном уходе полузащитника Вендела из «Зенита».
– Реально ли «Зениту» продать Вендела за 20 миллионов евро?
– Я где-то читал, что «Зенит» хочет 30 миллионов. За 20, думаю, реально. Двадцатку дадут. По поводу 30-ти сомневаюсь.
– Как думаете, возможен ли здесь кейс Бителло: Венделу не найдут покупателя и он продолжит играть в «Зените»?
– Если не найдут вариант, то они же не будут отказываться от него. Игрок дорогостоящий.
– Как считаете, отказ Вендела приезжать в Петербург понижают его шансы на уход? Ведь он не играет и не показывает себя.
– Какие бы у них не были прибамбасы, Вендел – игрок высочайшего уровня, поэтому он быстро наберет форму. В первой игре может на легкости вообще выдать. Понятно, что есть определенные моменты в подготовке игроков. Конечно, когда берешь таких футболистов, нужно понимать, что у них своеобразный характер.
- Пока бразилец не прибыл на сборы «Зенита», которые начались 18 июня.
- 27-летний Вендел в последний раз играл за «Зенит» 4 мая и пропустил остаток прошлого сезона из-за травмы.
- Трансфер бразильца в «Ботафого» в июне, договоренность о котором была достигнута еще зимой, сорвался.