Дивеев может пропустить матч ЦСКА в Оренбурге

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, что может пропустить гостевой матч 1-го тура РПЛ с «Оренбургом».
После матча за OLIMPBET-Суперкубок России с «Краснодаром» (1:0) игрок красно-синих появился в микст‑зоне со льдом на левой ноге.
– Сыграешь в первом туре?
– Скорее всего, нет. Поле искусственное, а мой ахилл не готов на нем играть.
– Некоторые болельщики называют тебя «хрусталь». Что думаешь об этом?
– Я себя таковым не считаю. Есть некоторые травмы, которые приемлемы для футболистов. Не переживайте, я не хрустальный человек. За команду я готов на всe. Поэтому после повреждения я не сдался.
- В игре с «быками» Дивеев забил единственный гол на 48-й минуте.
- Матч 1-го тура «Оренбург» – ЦСКА пройдет 21 июля и начнется в 20:00 мск.
Источник: «Матч ТВ»