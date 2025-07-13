Дивеев может пропустить матч ЦСКА в Оренбурге

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, что может пропустить гостевой матч 1-го тура РПЛ с «Оренбургом».

После матча за OLIMPBET-Суперкубок России с «Краснодаром» (1:0) игрок красно-синих появился в микст‑зоне со льдом на левой ноге.

– Сыграешь в первом туре?

– Скорее всего, нет. Поле искусственное, а мой ахилл не готов на нем играть.

– Некоторые болельщики называют тебя «хрусталь». Что думаешь об этом?

– Я себя таковым не считаю. Есть некоторые травмы, которые приемлемы для футболистов. Не переживайте, я не хрустальный человек. За команду я готов на всe. Поэтому после повреждения я не сдался.