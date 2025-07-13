«Спартак» улучшит предложение по игроку сборной Экваториальной Гвинеи

«Спартак» в ближайшее время намерен отправить предложение в «Торино» о покупке центрального защитника Сауля Коко за 12 миллионов евро плюс бонусы.

Сообщалось, что игрок сомневается в переезде в Россию, но в клубе надеются уговорить Коко в ближайшее время.

Красно-белые изначально предлагали за игрока 10 миллионов евро, а туринцы хотят получить в районе 15 миллионов.