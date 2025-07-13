«Спартак» улучшит предложение по игроку сборной Экваториальной Гвинеи

«Спартак» в ближайшее время намерен отправить предложение в «Торино» о покупке центрального защитника Сауля Коко за 12 миллионов евро плюс бонусы.
Сообщалось, что игрок сомневается в переезде в Россию, но в клубе надеются уговорить Коко в ближайшее время.
Красно-белые изначально предлагали за игрока 10 миллионов евро, а туринцы хотят получить в районе 15 миллионов.
- В прошлом сезоне 26-летний защитник провел за «Торино» 34 матча, забил 2 гола.
- Контракт игрока сборной Экваториальной Гвинеи с итальянским клубом рассчитан до лета 2028 года.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»