«Милан» согласовал контракт с Модричем

«Милан» получил одобрение от юристов полузащитника Луки Модрича на подписание контракта сроком на 1 год. Хорват в понедельник пройдет медосмотр для итальянского клуба.

Сообщалось, что соглашение Модрича с клубом будет предусматривать возможность его пролонгирования еще на сезон. Зарплата полузащитника может составить от 3 до 3,5 миллиона евро в год.

39-летний хорват покинул «Реал» на правах свободного агента. В прошлом сезоне он провел за клуб 63 матча, забил 4 гола, сделал 9 ассистов.