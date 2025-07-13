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«Милан» согласовал контракт с Модричем

Сегодня, 10:04

«Милан» получил одобрение от юристов полузащитника Луки Модрича на подписание контракта сроком на 1 год. Хорват в понедельник пройдет медосмотр для итальянского клуба.

  • Сообщалось, что соглашение Модрича с клубом будет предусматривать возможность его пролонгирования еще на сезон. Зарплата полузащитника может составить от 3 до 3,5 миллиона евро в год.
  • 39-летний хорват покинул «Реал» на правах свободного агента. В прошлом сезоне он провел за клуб 63 матча, забил 4 гола, сделал 9 ассистов.

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Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X
Италия. Серия А Испания. Примера Милан Реал Модрич Лука
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