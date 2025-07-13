«Хороший знак»: Радимов – о поражении «Краснодара» от ЦСКА

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов в эфире «Матч ТВ» высказал мнение, что «Краснодар» может защитить титул чемпиона России. Он связывает это с опытом команды, приобретенным в сезоне, когда «Краснодар» выиграл чемпионат страны.

«Краснодар» уступил ЦСКА в матче OLIMPBET Суперкубка России со счетом 0:1.

«Та психология, которую «Краснодар» приобрел в прошлом году, выиграв чемпионат России, думаю, в дальнейшем поможет команде. А сегодняшний матч против ЦСКА мог сложиться и туда, и туда. Хотя это хороший знак. В прошлом году они тоже «Зениту» проиграли в Суперкубке, и в итоге стали чемпионами», – сказал Радимов в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».