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  • Луис Энрике не считает «Краснодар» конкурентом «Зенита» – Кордоба отреагировал

Луис Энрике не считает «Краснодар» конкурентом «Зенита» – Кордоба отреагировал

13 июля 2025, 01:45
6

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба ответил на вопрос о словах вингера «Зенита» Луиса Энрике. Ранее Энрике не включил «Краснодар» в число главных соперников петербургского клуба.

Кордоба заявил: «Луис Энрике не назвал «Краснодар» одним из главных соперников? Кто? А, из «Зенита». В конце концов мы чемпионы. Поэтому он может говорить что угодно».

  • По итогам сезона-2024/25 «Краснодар» впервые стал чемпионом России.
  • «Зенит» занял 2-е место в РПЛ, уступив «Краснодару» 1 балл.
  • До этого «Зенит» выигрывал чемпионат 6 сезонов подряд.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Краснодар Зенит Кордоба Джон Энрике Луис
Комментарии (6)
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Artemka444
1752385648
Не надолго
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andr45
1752387762
Луис Энрике? А кто это? Один из убогих бонбардиров типа Соболева?
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Max-Min-vkontakte
1752391623
как будут развиваться события - покажет время (с)
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Каратель помойников
1752402532
Да ладно вам, накинулись на энрику,энрика обижена,ей шампиёнства обещали и кинули
Ответить
NewLife
1752403014
Люська оборзела !
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Garrincha58
1752413284
В прошлом году Краснодару благоволили судьи в этом точно не будут. В этом они помогут Карпину
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