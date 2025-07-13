Луис Энрике не считает «Краснодар» конкурентом «Зенита» – Кордоба отреагировал

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба ответил на вопрос о словах вингера «Зенита» Луиса Энрике. Ранее Энрике не включил «Краснодар» в число главных соперников петербургского клуба.
Кордоба заявил: «Луис Энрике не назвал «Краснодар» одним из главных соперников? Кто? А, из «Зенита». В конце концов мы чемпионы. Поэтому он может говорить что угодно».
- По итогам сезона-2024/25 «Краснодар» впервые стал чемпионом России.
- «Зенит» занял 2-е место в РПЛ, уступив «Краснодару» 1 балл.
- До этого «Зенит» выигрывал чемпионат 6 сезонов подряд.
Источник: «Спорт-Экспресс»