Черданцев оправдался за ошибку во время матча «Краснодар» – ЦСКА

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев объяснил, почему по ходу трансляции называл главного тренера ЦСКА Фабио Челестини итальянцем.

«В сети завирусилось то, что я назвал Фабио Челестини итальянцем? Всe правильно, он итальянец. Фабио из Лугано, а его родители из Перуджи, поэтому он итальянец. Да, он из Швейцарии, но говорит на итальянском языке», – сказал Черданцев.