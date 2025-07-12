Пономарев: «Станкович пожалеет, что ему подписали Заболотного»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал переход нападающего Антона Заболотного в «Спартак».

«Вообще не верю в Заболотного в «Спартаке». У него ничего нет, кроме борьбы, из-за этого качества он и сидит в высшей лиге. Ну, или если в него мяч попадeт.

Он абсолютно не подходит под спартаковский стиль. Он не умеет так играть, видно же. Поставьте его в квадрат, он никакой будет.

Не понимаю, на что в «Спартаке» надеются. Что он будет забивать голы что ли? Максимум панику в штрафной создаст.

Вот есть Дзюба, есть здоровый кобeл Соболев, который на лавке сидит. Они с Заболотным нападающие одной категории, чтобы башку свою подставлять.

Станкович пожалеет, что ему подписали Заболотного. Не думаю, что это его инициатива. Наверняка ему его рекомендовали, что вдруг из него игрок получится.

Но не получится из него, тем более ему уже 34 года, его время давно ушло», – сказал Пономарев.