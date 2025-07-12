Пострадавший в драке со Смоловым нанял охрану – ему угрожали в Челябинске

От пострадавшего в драке с Федором Смоловым требовали забрать заявление в полицию.

Бизнесмен Владимир Кузьминов получал угрозы в Челябинске.

«К нему домой приходили какие-то люди. Требовали забрать заявление, угрожали, про его ребeнка говорили.

Предлагали различные финансовые компенсации. Поэтому решили перестраховаться и наняли охрану», – сообщил источник.