Пострадавший в драке со Смоловым нанял охрану – ему угрожали в Челябинске

От пострадавшего в драке с Федором Смоловым требовали забрать заявление в полицию.
Бизнесмен Владимир Кузьминов получал угрозы в Челябинске.
«К нему домой приходили какие-то люди. Требовали забрать заявление, угрожали, про его ребeнка говорили.
Предлагали различные финансовые компенсации. Поэтому решили перестраховаться и наняли охрану», – сообщил источник.
- 28 мая футболист подрался в «Кофемании» в центре Москвы.
- В заведении у Смолова случился конфликт с двумя мужчинами. Одного из них Федор ударил по лицу.
- С него требовали несколько миллионов рублей за непубликацию видео с инцидентом.
Источник: RT