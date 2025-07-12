Месси признал конфликт с Левандовским из-за «Золотого мяча»

Нападающий «Интера Майами» Лионель Месси раскрыл подробности конфликта с форвардом «Барселоны» Робертом Левандовским.

Они поссорились из-за высказывания поляка после церемонии вручения «Золотого мяча» в 2021 году.

Месси получил награду и заявил, что Левандовски тоже заслуживал ее.

Роберт позднее дал понять, что считает слова аргентинца пустыми и неискренними.

«Заявление Левандовского задело меня, потому что когда я выиграл «Золотой мяч», сказал то, что действительно чувствовал.

Во время матчей я игнорировал его именно потому, что это был он, и я был зол, считал, что он не должен был говорить то, что сказал.

Намеренно ли я обыгрывал именно его? Да», – признал Месси.