Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В РФС ответили, кто первый приедет в Россию – Инфантино или Чеферин

В РФС ответили, кто первый приедет в Россию – Инфантино или Чеферин

Сегодня, 10:46
11

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов порассуждал о возможном визите в Россию президентов ФИФА и УЕФА.

– Возможно ли позвать Инфантино в Россию?

– С Инфантино общались, но, думаю, что все начнется все-таки с приезда [президента УЕФА] Чеферина, чем с приезда Инфантино.

У Инфантино сейчас клубный чемпионат мира, большое мероприятие, он занят.

– Позвать его в Россию сейчас скорее невозможно?

– Позвать можно, но нужно звать так, чтобы он мог.

  • Отстранение России длится более 3 лет – с февраля 2022-го.
  • Президенты ФИФА и УЕФА связывали снятие бана с завершением СВО на Украине.

Еще по теме:
В РФС рассказали, почему разрешили «Торпедо» играть в Первой лиге 8
В РФС ответили на подозрения, что «Оренбург» вернули в РПЛ в угоду «Зениту» 25
В РФС прокомментировали решение заменить «Торпедо» в РПЛ «Оренбургом», а не «Уралом» 46
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Митрофанов Максим Инфантино Джанни Чеферин Александер
Рекомендуем
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Cleaner
1752308461
Чиновники РФС, вы лучше ответьте, КАК напрямую вылетевший из РПЛ Оренбург, ОПЯТЬ ОКАЗАЛСЯ в РПЛ ?????????????????????????????????????????
Ответить
baggio80
1752308823
Кто первый уволит митрофанова, тот будет кумиром всех фанатов и разгонит рфс.
Ответить
"supermax"
1752311199
А пока ждем таких больших гостей продолжаем хоронить футбол, ждем чуда и возвращение в еврокубки... А потом все начнут байкот объявлять матчам с нами, и вместо сухаря размером в 0-3 им ни хера не будет, а нас отправят еще отдохнуть на неопределённое количество времени ... Вот и весь еврофутбол
Ответить
Skull_Boy
1752313349
Да всем насрать
Ответить
Каратель помойников
1752319299
Вы хоть чмыролиду с княгиней позовите,толку ноль
Ответить
Главные новости
OLIMPBET-Суперкубок России. ЦСКА победил «Краснодар» и выиграл первый трофей с Челестини
20:00
24
У «Матч ТВ» сломалась трансляция OLIMPBET-Суперкубка России
19:25
5
Легенда «Торпедо» Савичев отреагировал на исключение клуба из РПЛ
19:11
5
Газзаев заявил, что РПЛ нарушает рекомендацию УЕФА по количеству участников
18:36
9
В Барселоне открыли мурал в честь 18-летия Ямаля
18:18
1
Радимову не понравилось, что «Торпедо» пустили в Первую лигу: «В ФНЛ они не нужны»
18:07
7
Россиянин вошел в тренерский штаб Пиоли в «Фиорентине»
17:53
3
Энрике назвал лучшего тренера в мире
17:30
2
Набабкин определил, кто более страшен в гневе – Слуцкий или Гончаренко
17:17
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – ЦСКА: 12 июля
17:03
29
Все новости
Все новости
Селюк – о трансферах «Спартака»: «Кахигао со Станковичем еще чуть-чуть подзаработают и уйдут»
19:43
2
Виллиан Роша – о работе ВАР: «У судей все перед глазами, ошибиться невозможно»
18:27
1
Рианчо заявил, что «Спартак» – это клуб-победитель
17:58
6
Набабкин определил, кто более страшен в гневе – Слуцкий или Гончаренко
17:17
Мостовой назвал условие, при котором «Спартак» будет бороться за чемпионство
16:59
5
Фото«Краснодар» объявил о переходе полузащитника «Нанта»
16:34
2
Червиченко объяснил, почему не болеет за «Спартак»
16:29
15
Переход Лопеса в «Спартак» на грани срыва: подробности
16:16
7
«Пари НН» поддержал исключение «Торпедо» из РПЛ
15:45
5
Пономарев: «Станкович пожалеет, что ему подписали Заболотного»
15:37
2
Стало известно, сколько ЦСКА предлагал «Лиону» за Адриэлсона
15:30
1
Пострадавший в драке со Смоловым нанял охрану – ему угрожали в Челябинске
15:15
10
Червиченко – о болельщиках «Спартака»: «Достаточно много придурков, есть сектанты и городские сумасшедшие»
15:00
72
В РФС рассказали, почему разрешили «Торпедо» играть в Первой лиге
14:48
8
Мостовой: «У «Спартака» много денег»
14:28
6
В «Зените» назвали новую дату возвращения Вендела
14:14
34
Представитель Дзюбы отреагировал на новость о многотысячных штрафах за нарушение ПДД
13:49
1
Еще один победитель Евро-2016 согласился сыграть в Медиалиге
13:26
4
РПЛ опубликовала регламент от 9 июля с «Оренбургом», хотя команду вернули в лигу только через 2 дня
12:51
29
Раскрыт размер штрафов Дзюбы за период езды на Mercedes-Benz
12:43
3
Мостовой недоволен заменой для «Торпедо» в РПЛ
12:35
4
ЦСКА вряд ли подпишет защитника «Лиона» из-за санкций
12:12
Реакция Семина на возвращение «Оренбурга» в РПЛ
11:49
8
Фото25-миллионный новичок проходит медосмотр для «Зенита»
11:31
10
У Дзюбы проблемы с судебными приставами: подробности
11:11
4
В РФС ответили, кто первый приедет в Россию – Инфантино или Чеферин
10:46
11
«Спартаку» предложили усилиться экс-форвардом сборной Англии вместо Заболотного
09:55
11
Лунев отреагировал на назначение Лички в турецкий клуб
09:33
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 