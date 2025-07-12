В РФС ответили, кто первый приедет в Россию – Инфантино или Чеферин

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов порассуждал о возможном визите в Россию президентов ФИФА и УЕФА.
– Возможно ли позвать Инфантино в Россию?
– С Инфантино общались, но, думаю, что все начнется все-таки с приезда [президента УЕФА] Чеферина, чем с приезда Инфантино.
У Инфантино сейчас клубный чемпионат мира, большое мероприятие, он занят.
– Позвать его в Россию сейчас скорее невозможно?
– Позвать можно, но нужно звать так, чтобы он мог.
- Отстранение России длится более 3 лет – с февраля 2022-го.
- Президенты ФИФА и УЕФА связывали снятие бана с завершением СВО на Украине.
Источник: «Спорт-Экспресс»