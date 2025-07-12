В РФС ответили, кто первый приедет в Россию – Инфантино или Чеферин

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов порассуждал о возможном визите в Россию президентов ФИФА и УЕФА.

– Возможно ли позвать Инфантино в Россию?

– С Инфантино общались, но, думаю, что все начнется все-таки с приезда [президента УЕФА] Чеферина, чем с приезда Инфантино.

У Инфантино сейчас клубный чемпионат мира, большое мероприятие, он занят.

– Позвать его в Россию сейчас скорее невозможно?

– Позвать можно, но нужно звать так, чтобы он мог.