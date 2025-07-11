Игрок «Краснодара» перекрасится в черно-зеленый в честь чемпионства

Футболист «Краснодара» Мозес Кобнан покрасит волосы в клубные цвета.
– Много раз в интервью ты говорил, что покрасишь волосы в чeрно-зелeный после чемпионства «Краснодара». Ждать от тебя перевоплощения в новом сезоне? И на что ты готов в случае победы в Суперкубке?
– Да, всe сделаю после Суперкубка, позову барбера, чeрно-зелeный цвет, всe будет. Я обещал – я сделаю!
- «Краснодар» по итогам прошлого сезона впервые за 17-летнюю историю клуба стал чемпионом России. Это прервало серию «Зенита» из 6 побед в РПЛ подряд.
- Мозес выступает за «Краснодар» с января 2023 года.
- В 66 встречах за клуб он забил 7 мячей и отдал 6 результативных передач.
Источник: «Чемпионат»