Игрок «Краснодара» перекрасится в черно-зеленый в честь чемпионства

Футболист «Краснодара» Мозес Кобнан покрасит волосы в клубные цвета.

– Много раз в интервью ты говорил, что покрасишь волосы в чeрно-зелeный после чемпионства «Краснодара». Ждать от тебя перевоплощения в новом сезоне? И на что ты готов в случае победы в Суперкубке?

– Да, всe сделаю после Суперкубка, позову барбера, чeрно-зелeный цвет, всe будет. Я обещал – я сделаю!