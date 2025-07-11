Мозес из «Краснодара» заявил, что никогда не перейдет в «Спартак»

Нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан исключил трансфер в любой другой клуб РПЛ.

– Ты можешь себя представить в другом клубе России в будущем: «Спартак», «Зенит»? Или в этой стране только «Краснодар?

– В России только «Краснодар».