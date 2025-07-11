Мозес из «Краснодара» заявил, что никогда не перейдет в «Спартак»

Нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан исключил трансфер в любой другой клуб РПЛ.
– Ты можешь себя представить в другом клубе России в будущем: «Спартак», «Зенит»? Или в этой стране только «Краснодар?
– В России только «Краснодар».
- «Краснодар» по итогам прошлого сезона впервые за 17-летнюю историю клуба стал чемпионом России. Это прервало серию «Зенита» из 6 побед в РПЛ подряд.
- Мозес выступает за «Краснодар» с января 2023 года.
- В 66 встречах за клуб он забил 7 мячей и отдал 6 результативных передач.
Источник: Metaratings