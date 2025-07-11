Фетисов – об исключении «Торпедо»: «Это вычищение дерьма»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС исключил «Торпедо» из предстоящего чемпионата РПЛ. Причина – попытка организации 3 договорных матчей в Первой лиге. Клуб оштрафован на 5 миллионов рублей. Ранее суд в Москве отправил владельца «Торпедо» Леонида Соболева и генерального директора Валерия Скородумова в СИЗО по делу о противоправном влиянии на результаты матчей.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что случай с «Торпедо» может стать хорошим примером для всех клубов в борьбе с негативными явлениями в футболе.

«Торпедо» – великий клуб с великими традициями и именами. Один Валентин Иванов чего стоит. Если это был подкуп (судьи), который повлиял на спортивный результат, то решение правильное. Сейчас в футболе пытаются разобраться со всеми этими договорняками, чтобы другим было неповадно. И мы уже не первый год об этом говорим. Да, это на самом деле непростая работа – вычистить все это дерьмо из нашего игрового спорта. Надеемся, что этот прецедент будет хорошим примером для всех остальных клубов», – сказал Фетисов.

Футбольный арбитр Богдан Головко был задержан полицией. Его подозревают в совершении сознательной ошибки в пользу «Торпедо» в матче 34-го тура Первой лиги против «КАМАЗа». Операция по задержанию проведена МВД при содействии РФС. Судье грозит до 7 лет лишения свободы по статье 184 УК РФ.