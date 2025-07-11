«Спартак» может подписать «двойника» Халка

Московский «Спартак» проявляет интерес к бразильскому нападающему Ромуло из «Гeзтепе». «Красно-белые» рассматривают его для усиления атаки, но он не основной кандидат на эту позицию.

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао хорошо знаком с Ромуло по работе в Турции. В «Гeзтепе» считают, что переход бразильца наиболее вероятен в топ-5 лиг Европы, но не исключают вариант с Россией.

Турецкий клуб намерен заработать на Ромуло от 20 до 25 миллионов евро. В июне спортивный директор «Гeзтепе» Иван Манце сообщил об интересе петербургского «Зенита» к Ромуло.

Из-за внешнего сходства Ромуло называют «двойником» Халка.