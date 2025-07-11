Хиддинк назвал условие для приезда в Россию

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк заявил, что не исключает возможности вновь посетить Россию в качестве гостя.
Под руководством нидерландского специалиста национальная команда стала бронзовым призером Евро-2008.
«Я с радостью приехал бы однажды, но пусть сначала наступит MIR!».
Эту фразу Хиддинк написал по-английски, употребив при этом русское слово «мир».
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок. Санкции будут действовать до завершения СВО.
- Хиддинк возглавлял сборную России 4 года.
- На момент заявления тренеру было 78 лет.
- Отстранение российских команд от международных турниров ФИФА и УЕФА произошло в феврале 2022 года.
Источник: «Р-Спорт»