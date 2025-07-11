Хиддинк назвал условие для приезда в Россию

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк заявил, что не исключает возможности вновь посетить Россию в качестве гостя.

Под руководством нидерландского специалиста национальная команда стала бронзовым призером Евро-2008.

«Я с радостью приехал бы однажды, но пусть сначала наступит MIR!».

Эту фразу Хиддинк написал по-английски, употребив при этом русское слово «мир».

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок. Санкции будут действовать до завершения СВО.