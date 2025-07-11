Мусаев прокомментировал срыв трансфера Кордобы в «Спартак»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о срыве трансфера Джона Кордобы в «Спартак» в 2024 году.

– Джон Кордоба 5 ноября прошлого года переподписал контракт с «Краснодаром», который завершался этим летом. Чего Галицкому, Хашигу, вам стоило убедить его, чтобы он не ушел в «Спартак» на огромную зарплату, которую ему предлагали? Чтобы снова почувствовал мотивацию выдавать максимум за «Краснодар»?

– Джон в своих интервью всегда говорит, что в «Краснодаре» к нему относятся так, как не относились ни в одном клубе. Мне кажется, он такой человек, который должен быть лидером. Не одним из, а именно лидером, каким он и является в «Краснодаре». Думаю, для него это стало решающим фактором. Кордоба понимал, что он здесь лидер, вице-капитан, мы его ценим, любим, и тут он проводит лучшие годы своей карьеры.

Предложение из «Спартака» было, но он сам туда не перешел. Не потому, что мы его отговорили, а потому, что сам Кордоба отказался туда идти. Уверен, он видел все труды и всю нашу заинтересованность, чтобы его оставить. Думаю, это и перевесило.