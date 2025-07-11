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  • Губерниев – об исключении «Торпедо» из РПЛ: «Помер Охрим, и бог с ним»

Губерниев – об исключении «Торпедо» из РПЛ: «Помер Охрим, и бог с ним»

Вчера, 10:27
6

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался об исключении «Торпедо» из РПЛ.

  • Накануне КДК РФС исключил «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26 за попытку организации договорных матчей. Клуб также оштрафован на 5 миллионов рублей. Бывший гендиректор клуба Валерий Скородумов отстранен от любой связанной с футболом деятельности на 10 лет, а совладелец клуба Леонид Соболев – на 5 лет.
  • Ранее Соболев и Скородумов были заключены под стражу по делу об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Бухгалтер Елена Волкова была отправлена под арест. Их подозревают в попытке подкупа судьи Максима Перезвы.
  • Решение суда в отношении руководства «Торпедо» еще не вынесено.

«Реакция может быть только одна. Это «Торпедо» не имеет никакого отношения к клубу великому, заводскому, где Валентин Козьмич Иванов, где Стрельцов, Воронин, братья Савичевы, Харин и так далее. Поэтому возродить славу «Торпедо», наверное, они хотели, а получилась у них слава дурная. Мне их совсем не жалко, и свято место пусто не бывает, будут играть другие команды.

А что до угроз распустить команду, разговоров о том, кто подхватит знамя, – там нет никакого знамени, нечего подхватывать. Команда-новодел, поэтому, если владелец хочет распустить команду, пусть распускает. У нас останется в памяти великий клуб, за который, кстати, всю жизнь мой папа болел, я много ездил на «Торпедо», я видел великие победы и трагические поражения. И победа над «Манчестер Юнайтед», и поражение в финале Кубка от ЦСКА и другие. «Торпедо» всe же кубковая команда. Легендарные «4 П» моего детства: Пригода, Петренко, Петраков, Полукаров. Для меня – это навсегда. Никакого отношения нынешняя история «Торпедо», плохая или хорошая, к тому «Торпедо» не имеет. Помер Охрим, и бог с ним», – сказал Губерниев.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Торпедо Губерниев Дмитрий
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Комментарии (6)
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alll-333
1752219735
Вот так же когда нибудь скажут и о самом Губерниеве.
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Странник 09
1752221561
Какой болельщик, такой же комментатор и обозреватель. Воронин, Стрельцов, Пономарев вот легенды, а 4 п в пометки не годилися
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шахта Заполярная
1752226876
Как же достало, это два метра сухой дранки.
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andr45
1752232070
Когда с тобой и твоими подельниками произойдет подобное, то все скажут: «И черт с ними»))
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да помойка, да позор
1752238563
вот распустит губы и плетёт бузу, так не понятно что за коментатор, а уж когда о футболе говорит ну просто гена птичкин
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