Губерниев – об исключении «Торпедо» из РПЛ: «Помер Охрим, и бог с ним»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался об исключении «Торпедо» из РПЛ.

Накануне КДК РФС исключил «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26 за попытку организации договорных матчей. Клуб также оштрафован на 5 миллионов рублей. Бывший гендиректор клуба Валерий Скородумов отстранен от любой связанной с футболом деятельности на 10 лет, а совладелец клуба Леонид Соболев – на 5 лет.

Ранее Соболев и Скородумов были заключены под стражу по делу об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Бухгалтер Елена Волкова была отправлена под арест. Их подозревают в попытке подкупа судьи Максима Перезвы.

Решение суда в отношении руководства «Торпедо» еще не вынесено.

«Реакция может быть только одна. Это «Торпедо» не имеет никакого отношения к клубу великому, заводскому, где Валентин Козьмич Иванов, где Стрельцов, Воронин, братья Савичевы, Харин и так далее. Поэтому возродить славу «Торпедо», наверное, они хотели, а получилась у них слава дурная. Мне их совсем не жалко, и свято место пусто не бывает, будут играть другие команды.

А что до угроз распустить команду, разговоров о том, кто подхватит знамя, – там нет никакого знамени, нечего подхватывать. Команда-новодел, поэтому, если владелец хочет распустить команду, пусть распускает. У нас останется в памяти великий клуб, за который, кстати, всю жизнь мой папа болел, я много ездил на «Торпедо», я видел великие победы и трагические поражения. И победа над «Манчестер Юнайтед», и поражение в финале Кубка от ЦСКА и другие. «Торпедо» всe же кубковая команда. Легендарные «4 П» моего детства: Пригода, Петренко, Петраков, Полукаров. Для меня – это навсегда. Никакого отношения нынешняя история «Торпедо», плохая или хорошая, к тому «Торпедо» не имеет. Помер Охрим, и бог с ним», – сказал Губерниев.