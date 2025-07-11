Таролог предрек Захаряну возвращение в РПЛ: «Кто-то строит козни против нашей звездочки»

Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян вскоре вернется в РПЛ. Такой прогноз дал таролог.
- Сообщалось, что российский полузащитник травмировался на второй тренировке после отпуска.
- В «Сосьедаде» отрицают, что это новое повреждение.
- Захарян в Испании 2 года.
«Недавно футболист получил очередное повреждение на тренировке. Мы обратились к чародею, чтобы выяснить, не прокляли ли бывшего динамовца. Ответ: нет. Просто так сложились обстоятельства. Что ещe сказал маг:
Выпала десятка жезлов. Эта карта говорит об огромном количестве травм и внутреннем выгорании.
Пятeрка мечей. В «Реал Сосьедаде» у него огромная конкуренция и зачастую нечестная. Кто-то строит козни против нашей звeздочки. В ближайшее время, возможно, ему понизят ЗП.
Карта «Шут». Она твердит об обнулении и смене вектора развития. Захарян, скорее всего, вернeтся в российскую Премьер-лигу и, грубо говоря, воскресит карьеру.
«Императрица». Она символизирует рост и зрелость. С работой всe будет хорошо, и он будет развиваться на родине. Плюсом – это символ семейного счастья. На решение вернуться в Россию может повлиять девушка», – написал источник.