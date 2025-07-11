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  • Таролог предрек Захаряну возвращение в РПЛ: «Кто-то строит козни против нашей звездочки»

Таролог предрек Захаряну возвращение в РПЛ: «Кто-то строит козни против нашей звездочки»

Вчера, 10:14
4

Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян вскоре вернется в РПЛ. Такой прогноз дал таролог.

  • Сообщалось, что российский полузащитник травмировался на второй тренировке после отпуска.
  • В «Сосьедаде» отрицают, что это новое повреждение.
  • Захарян в Испании 2 года.

«Недавно футболист получил очередное повреждение на тренировке. Мы обратились к чародею, чтобы выяснить, не прокляли ли бывшего динамовца. Ответ: нет. Просто так сложились обстоятельства. Что ещe сказал маг:

Выпала десятка жезлов. Эта карта говорит об огромном количестве травм и внутреннем выгорании.

Пятeрка мечей. В «Реал Сосьедаде» у него огромная конкуренция и зачастую нечестная. Кто-то строит козни против нашей звeздочки. В ближайшее время, возможно, ему понизят ЗП.

Карта «Шут». Она твердит об обнулении и смене вектора развития. Захарян, скорее всего, вернeтся в российскую Премьер-лигу и, грубо говоря, воскресит карьеру.

«Императрица». Она символизирует рост и зрелость. С работой всe будет хорошо, и он будет развиваться на родине. Плюсом – это символ семейного счастья. На решение вернуться в Россию может повлиять девушка», – написал источник.

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Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Реал Сосьедад Захарян Арсен
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Комментарии (4)
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Бомж Зины
1752219339
Жесть...тарологи хотят сказать что Травмоторяну мешают сторонние силы, на него наложили проклятие
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k611
1752224856
Уже не знают какие причины придумать
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Artemka444
1752226788
А разговоров то было до луны Супер игрок как и Тюкавин Меньше языком чесать нужно
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