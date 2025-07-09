В «Сосьедаде» прояснили ситуацию с травмой Захаряна

Пресс-атташе «Реал Сосьедада» Йон Андер Мундуате прокомментировал состояние здоровья Арсена Захаряна.

Сообщалось, что российский полузащитник травмировался на второй тренировке после отпуска.

«У Арсена нет травмы, врачи ее исключили. У него только боль [в камбаловидной мышще], и он будет работать один по индивидуальной программе, пока эта боль не пройдет», – сказал Мундуате.