Мусаев назвал условие ухода Сперцяна из «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о возможном уходе полузащитника Эдуарда Сперцяна. Он отметил, что клуб готов пойти навстречу футболисту, если поступит достойное предложение.

«На сегодняшний день он игрок «Краснодара», капитан «Краснодара». Он сделал фантастическую карьеру, образцовую для всех наших воспитанников. Сейчас, я думаю, он в таком положении, что если будет предложение, как у Матвея Сафонова, не обязательно в «ПСЖ», но чтобы это было интересно ему и, соответственно, нашему клубу, то он может уйти, и мы пойдем ему навстречу», – заявил Мусаев.

Мусаев добавил, что если клуб завершит свою трансферную кампанию, то будет готов к уходу ключевого игрока, такого как Сперцян. Это, по словам тренера, также дает спокойствие самому Эдуарду, поскольку он знает, что клуб не удерживает его силой и готов к диалогу.

Вратарь Матвей Сафонов летом 2024 года перешел из «Краснодара» в «ПСЖ». В составе парижской команды он стал чемпионом Франции, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также выиграл Лигу чемпионов.

В сезоне-2024/25 Эдуард Сперцян провел за «Краснодар» 35 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 6 голевых передач. Контракт 25-летнего футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.