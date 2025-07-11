Модрич определил главный момент за 13 лет в «Реале»

Хорватский полузащитник Лука Модрич назвал момент, который он считает главным за карьеру в «Реале».

«Трудно выбрать один момент. Я пережил здесь очень много прекрасных мгновений. Но отвечая на такие вопросы, я всегда вспоминаю «Десиму». Потому что именно тогда все началось.

Она положила начало невероятному доминированию в течение последних 12 или 13 лет. Мы выиграли Лигу чемпионов 6 раз за 10 лет.

Это было впечатляюще, и то, как мы выиграли «Десиму», идеально отражает, что такое «Реал Мадрид», – сказал Модрич.