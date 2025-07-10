Легенду «Атлетика» поймали на допинге

Центральный защитник «Атлетика» Ерай Альварес отстранен от футбола на неопределенный срок.

30-летний воспитанник клуба из Бильбао попался на употреблении допинга.

«Несколько недель назад мне сообщили, что я сдал положительный тест на допинг после первого полуфинала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

Эта новость стала для меня тяжелым ударом, и, честно говоря, я не мог в это поверить, поскольку никогда в жизни не употреблял запрещенные вещества.

С тех пор как я победил свою болезнь [рак яичек], я на протяжении многих лет прохожу лечение от алопеции [патологического выпадения волос], и, изучив ситуацию, мы установили, что положительный результат был вызван непреднамеренным приемом профилактического препарата против выпадения волос, который содержал запрещенное вещество», – написал Альварес в соцсетях.