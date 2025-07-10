Канчельскис не верит в интерес европейских клубов к Сперцяну

Андрей Канчельскис прокомментировал слухи о возможном трансфере капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в европейский клуб.

«Сказки можно каждый день читать. Если бы было предложение, он, наверное, бы уже играл в другом чемпионате.

Почему за столько сезонов агенты Сперцяна его никуда не продали? Если есть предложение, собираешь вещи и на вокзал быстренько. А мы, получается, сказки каждый день читаем.

Хватит обманывать самих себя. Если есть интерес, переходите и не надо ничего придумывать.

Как только у меня было предложение от «Манчестер Юнайтед», я сразу же уехал. Собрал вещи и убежал.

То там его хотят, то там... Если у этих агентов есть дети, то им надо прийти домой и сказки читать», – заявил Канчельскис.