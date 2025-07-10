Селюк готов заключить пари на 50 тысяч долларов с клубом Первой лиги

Футбольный агент Дмитрий Селюк уверен, что все клубы Первой лиги причастны к коррупции.
- Сегодня КДК РФС исключил «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26 за попытку организации договорных матчей. Клуб также оштрафован на 5 миллионов рублей. Бывший гендиректор клуба Валерий Скородумов отстранен от любой связанной с футболом деятельности на 10 лет, а совладелец клуба Леонид Соболев – на 5 лет.
- Ранее Соболев и Скородумов были заключены под стражу по делу об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Бухгалтер Елена Волкова была отправлена под арест. Их подозревают в попытке подкупа судьи Максима Перезвы.
- Решение суда в отношении руководства «Торпедо» еще не вынесено.
– В связи с тем, что «Торпедо» убрали из РПЛ с формулировкой «за попытку подкупа судей с целью повлиять на результат матча», хочу сказать следующее.
К моему большому сожалению, даже не сомневаюсь, что для ФНЛ подобная практика не исключение, а правило.
Если проверить все команды Первой лиги на детекторе лжи, то вряд ли мы найдeм хоть одну, которая бы в этом не участвовала. Если произойдeт такая проверка и окажется, что какой-то клуб чист, я готов перечислить ему 50 тысяч долларов в подарок.
Имею в виду четырeх человек – начальник команды – спортивный директор – генеральный директор – тренер. Могу проиграть только в одном случае – если у кого-то из руководителей клубов или тренерского штаба вдруг Альцгеймер.
К сожалению, «Торпедо» – не исключение из правил. В ФНЛ это, как правило, происходит. Нужно внимательно за всем этим наблюдать. Я за чистоту футбола!
– Вы уверены, что в Первой лиге нет ни одной «незамазанной» команды?
– Может быть, одна-две. Те, кто борются за Премьер-Лигу, и те, кто на вылете, «замазаны» 100 процентов!
Может быть, есть какой-то середнячок, он может не участвовать в подобном. Кстати, и в «золоте» то же самое. И не факт, что вся первая тройка вышла по справедливости.