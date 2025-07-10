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  • Селюк готов заключить пари на 50 тысяч долларов с клубом Первой лиги

Селюк готов заключить пари на 50 тысяч долларов с клубом Первой лиги

Вчера, 21:43
3

Футбольный агент Дмитрий Селюк уверен, что все клубы Первой лиги причастны к коррупции.

  • Сегодня КДК РФС исключил «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26 за попытку организации договорных матчей. Клуб также оштрафован на 5 миллионов рублей. Бывший гендиректор клуба Валерий Скородумов отстранен от любой связанной с футболом деятельности на 10 лет, а совладелец клуба Леонид Соболев – на 5 лет.
  • Ранее Соболев и Скородумов были заключены под стражу по делу об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Бухгалтер Елена Волкова была отправлена под арест. Их подозревают в попытке подкупа судьи Максима Перезвы.
  • Решение суда в отношении руководства «Торпедо» еще не вынесено.

– В связи с тем, что «Торпедо» убрали из РПЛ с формулировкой «за попытку подкупа судей с целью повлиять на результат матча», хочу сказать следующее.

К моему большому сожалению, даже не сомневаюсь, что для ФНЛ подобная практика не исключение, а правило.

Если проверить все команды Первой лиги на детекторе лжи, то вряд ли мы найдeм хоть одну, которая бы в этом не участвовала. Если произойдeт такая проверка и окажется, что какой-то клуб чист, я готов перечислить ему 50 тысяч долларов в подарок.

Имею в виду четырeх человек – начальник команды – спортивный директор – генеральный директор – тренер. Могу проиграть только в одном случае – если у кого-то из руководителей клубов или тренерского штаба вдруг Альцгеймер.

К сожалению, «Торпедо» – не исключение из правил. В ФНЛ это, как правило, происходит. Нужно внимательно за всем этим наблюдать. Я за чистоту футбола!

– Вы уверены, что в Первой лиге нет ни одной «незамазанной» команды?

– Может быть, одна-две. Те, кто борются за Премьер-Лигу, и те, кто на вылете, «замазаны» 100 процентов!

Может быть, есть какой-то середнячок, он может не участвовать в подобном. Кстати, и в «золоте» то же самое. И не факт, что вся первая тройка вышла по справедливости.

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Источник: Metaratings
Россия. Первая лига Торпедо Селюк Дмитрий
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Комментарии (3)
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Тинез Розоп
1752174927
Ща разворошим улей сами себе , а потом точно в Европу дорогу закроют…( Хотя и так надолго)
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Хулиганин
1752176343
Футбольный агент против коррупции? Мыши против сыра.
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Vratarь
1752177133
Агентов бы тоже на полиграф!
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