Селюк готов заключить пари на 50 тысяч долларов с клубом Первой лиги

Футбольный агент Дмитрий Селюк уверен, что все клубы Первой лиги причастны к коррупции.

Сегодня КДК РФС исключил «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26 за попытку организации договорных матчей. Клуб также оштрафован на 5 миллионов рублей. Бывший гендиректор клуба Валерий Скородумов отстранен от любой связанной с футболом деятельности на 10 лет, а совладелец клуба Леонид Соболев – на 5 лет.

Ранее Соболев и Скородумов были заключены под стражу по делу об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Бухгалтер Елена Волкова была отправлена под арест. Их подозревают в попытке подкупа судьи Максима Перезвы.

Решение суда в отношении руководства «Торпедо» еще не вынесено.

– В связи с тем, что «Торпедо» убрали из РПЛ с формулировкой «за попытку подкупа судей с целью повлиять на результат матча», хочу сказать следующее.

К моему большому сожалению, даже не сомневаюсь, что для ФНЛ подобная практика не исключение, а правило.

Если проверить все команды Первой лиги на детекторе лжи, то вряд ли мы найдeм хоть одну, которая бы в этом не участвовала. Если произойдeт такая проверка и окажется, что какой-то клуб чист, я готов перечислить ему 50 тысяч долларов в подарок.

Имею в виду четырeх человек – начальник команды – спортивный директор – генеральный директор – тренер. Могу проиграть только в одном случае – если у кого-то из руководителей клубов или тренерского штаба вдруг Альцгеймер.

К сожалению, «Торпедо» – не исключение из правил. В ФНЛ это, как правило, происходит. Нужно внимательно за всем этим наблюдать. Я за чистоту футбола!

– Вы уверены, что в Первой лиге нет ни одной «незамазанной» команды?

– Может быть, одна-две. Те, кто борются за Премьер-Лигу, и те, кто на вылете, «замазаны» 100 процентов!

Может быть, есть какой-то середнячок, он может не участвовать в подобном. Кстати, и в «золоте» то же самое. И не факт, что вся первая тройка вышла по справедливости.