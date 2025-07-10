Луневу предрекли потерю места в основе «Динамо» из-за антикарпинских комментариев

Белорусский журналист Андрей Евтушенко не исключает, что вратарь Андрей Кудравец станет основным в «Динамо».
«Кудравец может стать основным в «Динамо» походу сезона. Первый номер Лунeв после последних публичных высказываний имеет все шансы потерять место в основе.
Второй номер – Игорь Лещук, хоть и опытный, но частенько ошибается. Для Кудравца большой плюс его прокаченный скилл – игра ногами, что для вратаря в командах Карпина, имеет важное значение. В общем, посмотрим, но для меня это тоже не будет удивительно», – написал Евтушенко.
- Ранее голкипер «Динамо» согласился с критикой Карпина за совмещение: «Обоснованно. А для «Динамо» это как, когда тренер уезжает?»
- Также Лунев ранее раскритиковал решение доверить капитанскую повязку в товарищеских матчах полузащитнику Бителло.
- 56-летний Валерий Карпин стал главным тренером «Динамо» 13 июня.
Источник: телеграм-канал Андрея Евтушенко