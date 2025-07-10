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  • Луневу предрекли потерю места в основе «Динамо» из-за антикарпинских комментариев

Луневу предрекли потерю места в основе «Динамо» из-за антикарпинских комментариев

Вчера, 18:45
7

Белорусский журналист Андрей Евтушенко не исключает, что вратарь Андрей Кудравец станет основным в «Динамо».

«Кудравец может стать основным в «Динамо» походу сезона. Первый номер Лунeв после последних публичных высказываний имеет все шансы потерять место в основе.

Второй номер – Игорь Лещук, хоть и опытный, но частенько ошибается. Для Кудравца большой плюс его прокаченный скилл – игра ногами, что для вратаря в командах Карпина, имеет важное значение. В общем, посмотрим, но для меня это тоже не будет удивительно», – написал Евтушенко.

  • Ранее голкипер «Динамо» согласился с критикой Карпина за совмещение: «Обоснованно. А для «Динамо» это как, когда тренер уезжает?»
  • Также Лунев ранее раскритиковал решение доверить капитанскую повязку в товарищеских матчах полузащитнику Бителло.
  • 56-летний Валерий Карпин стал главным тренером «Динамо» 13 июня.

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Источник: телеграм-канал Андрея Евтушенко
Россия. Премьер-лига Динамо Лунев Андрей Карпин Валерий
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Комментарии (7)
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alll-333
1752162607
всё может быть.
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Интерес
1752162788
Так и будет.Валера злопамятен.
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Красногорск_Фан
1752163258
Валера мстителен и не выигрывал титулов. Гремучая смесь. Хана тебе Лунев
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neim
1752164358
Даром, что из Ростова вратаря не притащили. Или ещë не вечер и Кафанов свое слово скажет ?
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Cleaner
1752169491
Валера обидчивый товарищ. Лучшего нападающего России не так давно из-за личной неприязни от сборной отстранил...(((
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АЛЕКС 58
1752170905
Пудели обидчивы и злопамятны,как чабаны. Ещё и Дашка в уши напоет безтитульной бездарости
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Динамиик
1752171618
Так себе журналюшка... А Расуулова он куда потерял?
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