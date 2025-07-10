Луневу предрекли потерю места в основе «Динамо» из-за антикарпинских комментариев

Белорусский журналист Андрей Евтушенко не исключает, что вратарь Андрей Кудравец станет основным в «Динамо».

«Кудравец может стать основным в «Динамо» походу сезона. Первый номер Лунeв после последних публичных высказываний имеет все шансы потерять место в основе.

Второй номер – Игорь Лещук, хоть и опытный, но частенько ошибается. Для Кудравца большой плюс его прокаченный скилл – игра ногами, что для вратаря в командах Карпина, имеет важное значение. В общем, посмотрим, но для меня это тоже не будет удивительно», – написал Евтушенко.