Мусаев раскрыл, что его настораживает перед суперкубковым матчем с ЦСКА

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о подготовке команды к суперкубковому матчу с ЦСКА.

«Мы уже четвертую неделю работаем. Немного настораживает, что Джон Кордоба был травмирован и приехал немного позже. Сперцян был в сборной Армении. Были небольшие повреждения и у ведущих футболистов. Это рабочая рутина. У ребят хорошее настроение. В Краснодаре жарко, рано начинаем тренировки.

ЦСКА показал яркий футбол в товарищеском матче. Будет очень интересно, когда мы встретимся в матче за Суперкубок», – сказал Мусаев.