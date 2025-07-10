Мусаев раскрыл, что его настораживает перед суперкубковым матчем с ЦСКА

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о подготовке команды к суперкубковому матчу с ЦСКА.
«Мы уже четвертую неделю работаем. Немного настораживает, что Джон Кордоба был травмирован и приехал немного позже. Сперцян был в сборной Армении. Были небольшие повреждения и у ведущих футболистов. Это рабочая рутина. У ребят хорошее настроение. В Краснодаре жарко, рано начинаем тренировки.
ЦСКА показал яркий футбол в товарищеском матче. Будет очень интересно, когда мы встретимся в матче за Суперкубок», – сказал Мусаев.
- Игра в Казани состоится 12 июля.
- «Краснодар», в отличие от ЦСКА, не брал Суперкубок.
- У «Краснодара» в истории 1 трофей.
Источник: «Матч ТВ»