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  • Мусаев раскрыл, что его настораживает перед суперкубковым матчем с ЦСКА

Мусаев раскрыл, что его настораживает перед суперкубковым матчем с ЦСКА

Вчера, 18:17
4

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о подготовке команды к суперкубковому матчу с ЦСКА.

«Мы уже четвертую неделю работаем. Немного настораживает, что Джон Кордоба был травмирован и приехал немного позже. Сперцян был в сборной Армении. Были небольшие повреждения и у ведущих футболистов. Это рабочая рутина. У ребят хорошее настроение. В Краснодаре жарко, рано начинаем тренировки.

ЦСКА показал яркий футбол в товарищеском матче. Будет очень интересно, когда мы встретимся в матче за Суперкубок», – сказал Мусаев.

  • Игра в Казани состоится 12 июля.
  • «Краснодар», в отличие от ЦСКА, не брал Суперкубок.
  • У «Краснодара» в истории 1 трофей.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Мусаев Мурад
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Комментарии (4)
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Мордаванин
1752160740
настораживает какбы газпром не вмешался?)) мы рядом самозванец)
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Интерес
1752161569
А что настораживает второго Мусаева???
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АЛЕКС 58
1752170669
Физрук соломку стелет боясь упасть после того как расхваливал себя.
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