Титов объяснил, зачем «Спартаку» Заболотный

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов высказался о срыве трансфера в команду Ивана Сергеева. Вместо него москвичи подписали Антона Заболотного.

«Сергеев более разнообразный нападающий, чем Заболотный. Но мы видели, что Антон в товарищеских матчах выигрывал весь верх. Видимо, Станкович хотел именно такого столба. Когда будет идти навал, то нужен Заболотный, потому что он наверху играет великолепно!

Лично я хотел бы Сергеева, если выбирать между ними. Иван – мастер, игрок сборной, есть опыт и хороший возраст. Он выбрал «Динамо» и тренера сборной. Сегодня «за ромбик» в «Спартак» не идут – это факт. «Динамо» стало конкурентом по зарплате. Пока рано говорить, поможет ли Заболотный. Возможно, сразу начнeт забивать и все станут говорить о том, что он хороший нападающий», – сказал Титов.