Юрист объяснил, почему РФС исключил «Торпедо» из РПЛ до решения суда по делу руководства клуба

Юрист и адвокат Андрей Князев заявил, что КДК РФС мог принять решение об исключении «Торпедо» из РПЛ, поскольку Российский футбольный союз является некоммерческой организацией.

– Презумпция невиновности у нас существует, конечно. Но она у нас существует больше как юридическое понятие. То есть люди невиновны, пока их не признает виновным суд.

Но это не значит, что какие‑то общественные организации (а как я понимаю, РФС является общественной некоммерческой организацией), не могут принимать решение. РФС может принимать решения на основании мнений, что в рядах данной организации такой человек заслуживает такого наказания.

Приведу пример с адвокатурой. Иногда у нас исключают адвокатов из палаты не за совершение уголовного преступления, а за совершение какого‑то аморального поступка, за финансовую нечистоплотность, за нарушение прав клиента и так далее.

В такой ситуации постановления суда в этой ситуации нет, но в то же время адвокатская палата считает неприемлемым нахождение конкретного человека в сообществе. И если смотреть по аналогии, несмотря на еще не вынесенное решение суда, РФС считает неверным, например, что люди уже содержатся в СИЗО, и что уже есть подозрения насчет арбитра.

Кроме того, иногда суды рассматриваются месяцами, если не годами. И было бы, может, неправильно, что два‑три года люди не могут полноценно жить в футболе, несмотря на нахождение в следственном изоляторе с ограниченными правами.

Также, когда будет вынесено решение суда, оно может быть обжаловано. И тоже через пару лет. Насколько это будет актуальным решением в том времени? В общем, РФС – это некоммерческая организация, они сами принимают решение. Почему нет?

– То есть они на основании только своих мыслей имеют право исключать клуб из РПЛ и отстранять людей от футбола?

– Совершенно верно. Это решение тоже может быть обжаловано лицами в судебном порядке, но принять такое решение никто не мешает. Они могли исключать людей и клубы и за меньшие происшествия. Так что эта реакция РФС адекватна.