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  • Юрист объяснил, почему РФС исключил «Торпедо» из РПЛ до решения суда по делу руководства клуба

Юрист объяснил, почему РФС исключил «Торпедо» из РПЛ до решения суда по делу руководства клуба

Вчера, 16:17
12

Юрист и адвокат Андрей Князев заявил, что КДК РФС мог принять решение об исключении «Торпедо» из РПЛ, поскольку Российский футбольный союз является некоммерческой организацией.

Презумпция невиновности у нас существует, конечно. Но она у нас существует больше как юридическое понятие. То есть люди невиновны, пока их не признает виновным суд.

Но это не значит, что какие‑то общественные организации (а как я понимаю, РФС является общественной некоммерческой организацией), не могут принимать решение. РФС может принимать решения на основании мнений, что в рядах данной организации такой человек заслуживает такого наказания.

Приведу пример с адвокатурой. Иногда у нас исключают адвокатов из палаты не за совершение уголовного преступления, а за совершение какого‑то аморального поступка, за финансовую нечистоплотность, за нарушение прав клиента и так далее.

В такой ситуации постановления суда в этой ситуации нет, но в то же время адвокатская палата считает неприемлемым нахождение конкретного человека в сообществе. И если смотреть по аналогии, несмотря на еще не вынесенное решение суда, РФС считает неверным, например, что люди уже содержатся в СИЗО, и что уже есть подозрения насчет арбитра.

Кроме того, иногда суды рассматриваются месяцами, если не годами. И было бы, может, неправильно, что два‑три года люди не могут полноценно жить в футболе, несмотря на нахождение в следственном изоляторе с ограниченными правами.

Также, когда будет вынесено решение суда, оно может быть обжаловано. И тоже через пару лет. Насколько это будет актуальным решением в том времени? В общем, РФС – это некоммерческая организация, они сами принимают решение. Почему нет?

– То есть они на основании только своих мыслей имеют право исключать клуб из РПЛ и отстранять людей от футбола?

– Совершенно верно. Это решение тоже может быть обжаловано лицами в судебном порядке, но принять такое решение никто не мешает. Они могли исключать людей и клубы и за меньшие происшествия. Так что эта реакция РФС адекватна.

  • Сегодня КДК РФС исключил «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26 за попытку организации договорных матчей. Клуб также оштрафован на 5 миллионов рублей. Бывший гендиректор клуба Валерий Скородумов отстранен от любой связанной с футболом деятельности на 10 лет, а совладелец клуба Леонид Соболев – на 5 лет.
  • Ранее Соболев и Скородумов были заключены под стражу по делу об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Бухгалтер Елена Волкова была отправлена под арест. Их подозревают в попытке подкупа судьи Максима Перезвы.
  • Решение суда в отношении руководства «Торпедо» еще не вынесено.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Торпедо
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Комментарии (12)
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alll-333
1752154101
РФС может принимать решения на основании мнений. Идеальная отмазка. гр-н Медведев с содружком имеют мнение, РФС принимает решение. И пофиг спортивные принципы, презумпция невиновности, да и футбол в целом...
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Номэд
1752154181
Мнение ясно кого. Позор болотным.
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rash1959
1752154989
Презумпция невиновности у нас существует, конечно. Но она у нас НЕ существует... грубо , но зато прямо.
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alll-333
1752155137
РФС может принимать решения на основании мнений. Есть мнение в РПЛ вместо Торпедо геленджикский Спартак устроить. У них скоро аэропорт откроют. Да и набережная хорошая...
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R_a_i_n
1752156441
Дело в том, что РФС уже знает заранее вердикт суда. Да и мы тоже знаем.
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да помойка, да позор
1752156611
нужно все успеть сделать до начала чемпионата включить оренбургский фарм клуб, вот такая задача у миши
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NewLife
1752157336
"Так что эта реакция РФС адекватна." Адекватна интересам Газпрома)
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Айболид
1752158638
На канждной ветке лицемерные вопли свиосектантов . От срамота !
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