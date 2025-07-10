Адвокат Добровинский – о решении КДК по «Торпедо»: «Это оскорбление всему футболу»

Адвокат Александр Добровинский прокомментировал решение КДК РФС об исключении «Торпедо» из РПЛ.
«Это оскорбление всему футболу. Решение вынесено, когда ещe ничего не доказано, без суда. Если бы не было следствия, суда, а у РФС были бы какие-то сведения – их надо было бы опубликовать. РФС этого не сделал, а дело только идeт.
А если через несколько месяцев будет доказано, что Соболев ни при чeм и его освободят – что тогда? Что и как тогда отмотать назад», – сказал Добровинский.
- Сегодня КДК РФС исключил «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26 за попытку организации договорных матчей. Клуб также оштрафован на 5 миллионов рублей. Бывший гендиректор клуба Валерий Скородумов отстранен от любой связанной с футболом деятельности на 10 лет, а совладелец клуба Леонид Соболев – на 5 лет.
- Ранее Соболев и Скородумов были заключены под стражу по делу об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Бухгалтер Елена Волкова была отправлена под арест. Их подозревают в попытке подкупа судьи Максима Перезвы.
Источник: «Чемпионат»