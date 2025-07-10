Адвокат Добровинский – о решении КДК по «Торпедо»: «Это оскорбление всему футболу»

Адвокат Александр Добровинский прокомментировал решение КДК РФС об исключении «Торпедо» из РПЛ.

«Это оскорбление всему футболу. Решение вынесено, когда ещe ничего не доказано, без суда. Если бы не было следствия, суда, а у РФС были бы какие-то сведения – их надо было бы опубликовать. РФС этого не сделал, а дело только идeт.

А если через несколько месяцев будет доказано, что Соболев ни при чeм и его освободят – что тогда? Что и как тогда отмотать назад», – сказал Добровинский.