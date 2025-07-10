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  • Адвокат Добровинский – о решении КДК по «Торпедо»: «Это оскорбление всему футболу»

Адвокат Добровинский – о решении КДК по «Торпедо»: «Это оскорбление всему футболу»

Вчера, 14:41
16

Адвокат Александр Добровинский прокомментировал решение КДК РФС об исключении «Торпедо» из РПЛ.

«Это оскорбление всему футболу. Решение вынесено, когда ещe ничего не доказано, без суда. Если бы не было следствия, суда, а у РФС были бы какие-то сведения – их надо было бы опубликовать. РФС этого не сделал, а дело только идeт.

А если через несколько месяцев будет доказано, что Соболев ни при чeм и его освободят – что тогда? Что и как тогда отмотать назад», – сказал Добровинский.

  • Сегодня КДК РФС исключил «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26 за попытку организации договорных матчей. Клуб также оштрафован на 5 миллионов рублей. Бывший гендиректор клуба Валерий Скородумов отстранен от любой связанной с футболом деятельности на 10 лет, а совладелец клуба Леонид Соболев – на 5 лет.
  • Ранее Соболев и Скородумов были заключены под стражу по делу об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Бухгалтер Елена Волкова была отправлена под арест. Их подозревают в попытке подкупа судьи Максима Перезвы.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Торпедо
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Комментарии (16)
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Бомж Зины
1752147832
Газ заплатил - РФС продажное торпедо слил
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alll-333
1752148819
А если через несколько месяцев будет доказано, что Соболев ни при чeм и его освободят – что тогда? - Тогда найдут свидетеля, который подтвердит, что Соболев назвал главу РФС земляным червяком и всё равно Торпедо выгонят. Как говорится:"Расстрельные списки утверждены свыше и их никто не отменит"...
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BarStep
1752149317
Вот эту куйню, г-н адвокат, направь пж в ФИФА и вопроса законности отстранения наших клубов и сборных со всех нахрен чемпионатов и т.п. Не?! Нет конечно, не направишь, - потому как знаешь, что тебе там ответят… И я знаю. Так зачем баламутить затуманенный мозг футбольного обывателя?!
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Интерес
1752149678
Тогда ты ещё заработаешь.Только больше не говори,что не помнишь срок наказания по одной известной статье УК("...то ли четыре,то ли пять-не помню...").
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subbotaspartak
1752150872
...Что и как тогда отмотать назад»,... Может РФС тогда отмотает где-нибудь на Колыме (Можно в Оренбурге)
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NewLife
1752151573
ВЫ посмотрите на тех, кто такие решения принимает, кто это такие, чем известны, что хорошего сделали для футбола, и простые вопросу отпадут, а злость останется.
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Владимир-Филиппов-vkontak
1752153727
Вот же чмо. Оскорбление всему футболу - это организация договорняков. Нет бы признаться и покаяться, может легче бы стало. Но нет, эти уроды будут до последнего пытаться отмазаться.
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темирхан
1752157718
Да ладно! Вся Страна про ворована! а ты говоришь что еще не доказано! воровство зашкаливает! а народ нищий!
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Mirak92
1752158851
Да поделом. Еще этого за язык на парашу
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Айболид
1752158952
Какой атистичный и голосистый адвокат ! Сколько он зашибает за свои громкие заявления ?
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