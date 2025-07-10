Президент РПЛ назвал справедливым решение по «Торпедо»

Президент Александр Алаев прокомментировал решение КДК РФС об исключении «Торпедо» из числа участников РПЛ. По его словам, решение о возможной замене клуба будет принимать исполком РФС.

«Российская Премьер-лига строго придерживается принципа нулевой терпимости к коррупционным действиям и любым попыткам влиять на результаты матчей за пределами поля.

Тот, кто нарушил базовые принципы футбола как честной игры, не может остаться безнаказанным – будь то арбитр, руководитель, тренер или игрок. В случае крупных нарушений должен быть наказан весь клуб, попытавшийся заработать преимущество незаконными путями.

КДК РФС принял жeсткое, но справедливое решение. Особые ситуации, к которым точно относится дело «Торпедо», требуют решительных и своевременных действий.

Да, исключение клуба из лиги практически за неделю до старта сезона – это большая проблема и большой вызов для всех нас. Это и логистическая проблема из-за влияния на календарь, и спортивная проблема из-за перемен в подготовке к сезону, и, конечно, имиджевый удар.

Но мы не имеем права закрывать глаза на проблемы только из-за того, что последствия неприятны и болезненны. Мы должны соблюдать базовые принципы и всегда будем последовательны в этом намерении.

Понимаю, что в данный момент всех волнует судьба освободившегося места в списке участников сезона Российской Премьер-лиги. Решение на этот счeт будет принято исполкомом РФС в соответствии с уставными документами. Лига готова незамедлительно оказать исполкому любую необходимую помощь», – сказал Алаев.