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Президент РПЛ назвал справедливым решение по «Торпедо»

Вчера, 14:26
14

Президент Александр Алаев прокомментировал решение КДК РФС об исключении «Торпедо» из числа участников РПЛ. По его словам, решение о возможной замене клуба будет принимать исполком РФС.

«Российская Премьер-лига строго придерживается принципа нулевой терпимости к коррупционным действиям и любым попыткам влиять на результаты матчей за пределами поля.

Тот, кто нарушил базовые принципы футбола как честной игры, не может остаться безнаказанным – будь то арбитр, руководитель, тренер или игрок. В случае крупных нарушений должен быть наказан весь клуб, попытавшийся заработать преимущество незаконными путями.

КДК РФС принял жeсткое, но справедливое решение. Особые ситуации, к которым точно относится дело «Торпедо», требуют решительных и своевременных действий.

Да, исключение клуба из лиги практически за неделю до старта сезона – это большая проблема и большой вызов для всех нас. Это и логистическая проблема из-за влияния на календарь, и спортивная проблема из-за перемен в подготовке к сезону, и, конечно, имиджевый удар.

Но мы не имеем права закрывать глаза на проблемы только из-за того, что последствия неприятны и болезненны. Мы должны соблюдать базовые принципы и всегда будем последовательны в этом намерении.

Понимаю, что в данный момент всех волнует судьба освободившегося места в списке участников сезона Российской Премьер-лиги. Решение на этот счeт будет принято исполкомом РФС в соответствии с уставными документами. Лига готова незамедлительно оказать исполкому любую необходимую помощь», – сказал Алаев.

  • Сегодня КДК РФС исключил «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26 за попытку организации договорных матчей. Клуб также оштрафован на 5 миллионов рублей. Бывший гендиректор клуба Валерий Скородумов отстранен от любой связанной с футболом деятельности на 10 лет, а совладелец клуба Леонид Соболев – на 5 лет.
  • Ранее Соболев и Скородумов были заключены под стражу по делу об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Бухгалтер Елена Волкова была отправлена под арест. Их подозревают в попытке подкупа судьи Максима Перезвы.

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Источник: официальный сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Торпедо Алаев Александр
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Комментарии (14)
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1752147386
Верю,что 17 июля решат,с кем будет играть в первом туре ЦСКА. Но главное-что бы и насколько несвоевременно ни делали-всё "закономерно и справедливо"!. "Чистить,чистить и чистить конюшни старика Авгия!",-провозгласил наш новоиспечённый Геракл(в засушенном виде).
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fakeid
1752147512
календарь придётся жёстко переделывать
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Semenycch
1752148255
Полностью согласен! Любую преступность в футболе нужно выжигать калёным железом, иначе вернуться 90-е!
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Skull_Boy
1752149014
А почему тогда Чайку и Шинник в лиге оставляли
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bashnat013
1752150245
Торпедо нарушило закон в фнл значит в фнл им не место причем тут рпл (вместо торпедо другие клубы бы попали в рпл
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NewLife
1752151861
Я предлагаю дать нестолетним 6 очков гандикапа, и весь кипишь утихнет. Это синиту все равно не поможет - сейчас состав у них весьма посредственный, борьба за место в пятерке)
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Strig
1752152228
... От БОРЗЫКИНА Обман, покрывательство, жульничество, мошенничество, воровство. Все эти криминальные прелести с некоторых пор стали частью нашей повседневной жизни. Мы сами не заметили, как впустили в нашу обыденность животный принцип «человек человеку волк», сублимировав им большинство библейских заповедей.Так если такое сплошь и рядом происходит у нас за дверью, есть ли смысл удивляться тому, что творится в отечественном футболе?
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FCSpartakM
1752153136
доказательств не представили, но все решили и все по справедливости. Ну-ну.
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да помойка, да позор
1752157615
вот навязалась на россиию столетня команда, весь футбол под неюбилейных подгоняют, легче убрать бзенит, туда, где он постоянно прозябал и сразу в футболе наступит благодать
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Artemka444
1752163174
Вот и вся суть футбола в России!!!
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