Гендиректор «Торпедо»: «Клуб будет жить»

Генеральный директор «Торпедо» Сергей Синяев высказался о будущем клуба после исключения из РПЛ.

– «Торпедо» будет жить?

– Конечно, будет жить. Сегодня примем решение – и…

– Вы согласны с обвинением в организации договорного матча?

– Не готов комментировать юридические решения. Я не юрист.

– С вами приехали коллеги-юристы. Почему они не могут дать ответы на эти вопросы?

– Они ответят чуть позже. На эмоциях не надо давать комментарии.

Синяев также обратился к болельщикам на официальном сайте клуба.

«В первую очередь, хочу выразить благодарность нашим болельщикам и всем неравнодушным, кто поддерживает нас в этой непростой ситуации. Мы это ценим и слышим голос каждого.

Оценку принятого КДК решения дадут наши юристы. Ну и в ближайшее время планируем выступить с более обширным комментарием по сегодняшнему решению КДК РФС и дальнейшим действиям футбольного клуба», – сказал Синяев.