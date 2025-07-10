Гендиректор «Торпедо»: «Клуб будет жить»

Генеральный директор «Торпедо» Сергей Синяев высказался о будущем клуба после исключения из РПЛ.
– «Торпедо» будет жить?
– Конечно, будет жить. Сегодня примем решение – и…
– Вы согласны с обвинением в организации договорного матча?
– Не готов комментировать юридические решения. Я не юрист.
– С вами приехали коллеги-юристы. Почему они не могут дать ответы на эти вопросы?
– Они ответят чуть позже. На эмоциях не надо давать комментарии.
Синяев также обратился к болельщикам на официальном сайте клуба.
«В первую очередь, хочу выразить благодарность нашим болельщикам и всем неравнодушным, кто поддерживает нас в этой непростой ситуации. Мы это ценим и слышим голос каждого.
Оценку принятого КДК решения дадут наши юристы. Ну и в ближайшее время планируем выступить с более обширным комментарием по сегодняшнему решению КДК РФС и дальнейшим действиям футбольного клуба», – сказал Синяев.
- Сегодня КДК РФС исключил «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26 за попытку организации договорных матчей. Клуб также оштрафован на 5 миллионов рублей. Бывший гендиректор клуба Валерий Скородумов отстранен от любой связанной с футболом деятельности на 10 лет, а совладелец клуба Леонид Соболев – на 5 лет.
- Ранее Соболев и Скородумов были заключены под стражу по делу об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Бухгалтер Елена Волкова была отправлена под арест. Их подозревают в попытке подкупа судьи Максима Перезвы.
- Соболев через адвоката сообщал, что, если «Торпедо» не будет допущено до выступлений в РПЛ, клуб будет расформирован.