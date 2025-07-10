«Торпедо» не сообщили, кто будет играть в РПЛ вместо них

Генеральный директор «Торпедо» Сергей Синяев сообщил, что клуб в ближайшее время примет решение о том, будет ли подана апелляция на решение КДК РФС об исключении команды из РПЛ.

– Если вас исключили только из РПЛ. Это говорит о том, что вы будете заявляться в ФНЛ?

– Примет решение совет директоров.

– Это зависит от вас или от РФС – будете ли вы выступать в Первой лиге?

– Нас исключили сегодня из РПЛ.

– Когда будет принято решение?

– Думаю, что в короткие сроки.

– Кто будет выступать в РПЛ вместо вас?

– Не говорили нам об этом.

– У команды есть средства, чтобы выступать в Первой лиге?

– У команды с финансированием все стабильно.

– Когда вы будете принимать решение по апелляции?

– В ближайшие дни, если такое решение будет принято.