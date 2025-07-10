«Торпедо» не сообщили, кто будет играть в РПЛ вместо них

Генеральный директор «Торпедо» Сергей Синяев сообщил, что клуб в ближайшее время примет решение о том, будет ли подана апелляция на решение КДК РФС об исключении команды из РПЛ.
– Если вас исключили только из РПЛ. Это говорит о том, что вы будете заявляться в ФНЛ?
– Примет решение совет директоров.
– Это зависит от вас или от РФС – будете ли вы выступать в Первой лиге?
– Нас исключили сегодня из РПЛ.
– Когда будет принято решение?
– Думаю, что в короткие сроки.
– Кто будет выступать в РПЛ вместо вас?
– Не говорили нам об этом.
– У команды есть средства, чтобы выступать в Первой лиге?
– У команды с финансированием все стабильно.
– Когда вы будете принимать решение по апелляции?
– В ближайшие дни, если такое решение будет принято.
- Сегодня КДК РФС исключил «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26 за попытку организации договорных матчей. Клуб также оштрафован на 5 миллионов рублей. Бывший гендиректор клуба Валерий Скородумов отстранен от любой связанной с футболом деятельности на 10 лет, а совладелец клуба Леонид Соболев – на 5 лет.
- Ранее Соболев и Скородумов были заключены под стражу по делу об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Бухгалтер Елена Волкова была отправлена под арест. Их подозревают в попытке подкупа судьи Максима Перезвы.
- Соболев через адвоката сообщал, что, если «Торпедо» не будет допущено до выступлений в РПЛ, клуб будет расформирован.
Источник: телеграм-канал «ФУТБОЛЬНЫЙ БИГИ»