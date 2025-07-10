Адвокат совладельца «Торпедо» потребовал отставки руководства РФС

Адвокат совладельца «Торпедо» Леонида Соболева Андрей Алешкин считает противозаконным исключение клуба из РПЛ.
«Руководство РФС должно уйти в отставку. РФС сегодня предрешил судьбу уголовного дела в отношении руководства «Торпедо», проигнорировал нормы Конституции Российской Федерации, отменил для нас всех презумпцию невиновности, и я предполагаю, что после таких действий РФС должен быть переформатирован, а руководство должно уйти», – сказал Алешкин.
- Сегодня КДК РФС исключил «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26 за попытку организации договорных матчей. Клуб также оштрафован на 5 миллионов рублей. Бывший гендиректор клуба Валерий Скородумов отстранен от любой связанной с футболом деятельности на 10 лет, а совладелец клуба Леонид Соболев – на 5 лет.
- Ранее Соболев и Скородумов были заключены под стражу по делу об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Бухгалтер Елена Волкова была отправлена под арест. Их подозревают в попытке подкупа судьи Максима Перезвы.
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»