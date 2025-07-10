Адвокат совладельца «Торпедо» потребовал отставки руководства РФС

Адвокат совладельца «Торпедо» Леонида Соболева Андрей Алешкин считает противозаконным исключение клуба из РПЛ.

«Руководство РФС должно уйти в отставку. РФС сегодня предрешил судьбу уголовного дела в отношении руководства «Торпедо», проигнорировал нормы Конституции Российской Федерации, отменил для нас всех презумпцию невиновности, и я предполагаю, что после таких действий РФС должен быть переформатирован, а руководство должно уйти», – сказал Алешкин.