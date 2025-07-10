В «Торпедо» прокомментировали решение КДК об исключении клуба

Новый генеральный директор «Торпедо» Сергей Синяев прокомментировал решение об исключении клуба из РПЛ.

– Мы ожидали другого результата. Но оценку принятому решению, [его] законности дадут наши юристы.

– Будет ли команда выступать в следующем сезоне.

– Все решения будут приняты чуть позже. Пока их нет.

– Вы считаете это решение справедливым.

– Я еще раз говорю, что справедливость, именно в плане законности, наши юристы оценят чуть позже.

– Вас устроили те доводы, что были на КДК.

– Пока без комментариев.