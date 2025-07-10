В «Торпедо» прокомментировали решение КДК об исключении клуба

Новый генеральный директор «Торпедо» Сергей Синяев прокомментировал решение об исключении клуба из РПЛ.
– Мы ожидали другого результата. Но оценку принятому решению, [его] законности дадут наши юристы.
– Будет ли команда выступать в следующем сезоне.
– Все решения будут приняты чуть позже. Пока их нет.
– Вы считаете это решение справедливым.
– Я еще раз говорю, что справедливость, именно в плане законности, наши юристы оценят чуть позже.
– Вас устроили те доводы, что были на КДК.
– Пока без комментариев.
- Сегодня КДК РФС исключил «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26 за попытку организации договорных матчей. Клуб также оштрафован на 5 миллионов рублей. Бывший гендиректор клуба Валерий Скородумов отстранен от любой связанной с футболом деятельности на 10 лет, а совладелец клуба Леонид Соболев – на 5 лет.
- Ранее Соболев и Скородумов были заключены под стражу по делу об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Бухгалтер Елена Волкова была отправлена под арест. Их подозревают в попытке подкупа судьи Максима Перезвы.
- Соболев через адвоката сообщал, что, если «Торпедо» не будет допущено до выступлений в РПЛ, клуб будет расформирован.
Источник: телеграм-канал «ФУТБОЛЬНЫЙ БИГИ»