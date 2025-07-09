Сафонов уличил Роналду в неправоте

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов не согласился с Криштиану Роналду.
Ранее португалец заявил, что саудовская лига сильнее Лиги 1.
«Роналду неправ, говоря, что Саудовская Про-Лига сильнее Лиги 1. Я не возьмусь говорить о других командах Лиги 1, но ни один клуб из Саудовской Аравии не сравнится с «ПСЖ» в текущем состоянии», – сказал Матвей в фильме на Okko.
- В прошедшем сезоне Сафонов пропустил 13 голов в 17 матчах.
- Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.
- «ПСЖ» с Сафоновым оформил квадрупл.
Источник: «Чемпионат»