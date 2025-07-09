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Сафонов уличил Роналду в неправоте

9 июля, 20:18
6

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов не согласился с Криштиану Роналду.

Ранее португалец заявил, что саудовская лига сильнее Лиги 1.

«Роналду неправ, говоря, что Саудовская Про-Лига сильнее Лиги 1. Я не возьмусь говорить о других командах Лиги 1, но ни один клуб из Саудовской Аравии не сравнится с «ПСЖ» в текущем состоянии», – сказал Матвей в фильме на Okko.

  • В прошедшем сезоне Сафонов пропустил 13 голов в 17 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.
  • «ПСЖ» с Сафоновым оформил квадрупл.

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Источник: «Чемпионат»
Франция. Лига 1 Саудовская Аравия. Премьер-лига ПСЖ Аль-Наср Роналду Криштиану Сафонов Матвей
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Комментарии (6)
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slavа0508
1752083181
Эх Матвей . Криштиану то сравнивает лиги а не конкретные клубы ...
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Интерес
1752083926
Вообще сравнение смешное.Понятно, что Погонщик Верблюдов своё место работы обожествляет.
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Play
1752084176
Так сила лиги, наверное, определяется конкуренцией внутри неё, а не одной конкретной командой.
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Psih86
1752096307
Криштиану украшает своё место. Не будет там много забивать, скажет, что лига ведь очень сложная. А если будет продолжать забивать, также скажет, что лига сильная, не скажет ведь, да лига верблюдов на изи забиваю....
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subbotaspartak
1752116467
Перейдёт Роналду в Шериф -- и Молдавская лига сильнейшая в мире, потом Румынская...
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